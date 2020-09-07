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Google Pixel 4 XL подешевел почти на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, Face ID, чистая ОС Android и аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч по низкой цене

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На фоне разговоров о том, что Google Pixel 5 не будет флагманским решением, модель четвёртого поколения может обрести вторую жизнь. Модель представили год назад, в России она продаётся до сих пор и исключительно на «сером» рынке. Сейчас флагман четвёртого поколения можно купить почти на 30 000 рублей дешевле, чем прошлой осенью.

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Google Pixel 4 XL начали продаваться в России на «сером» рынке в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Слот для установки microSD не предусмотрен. Вне зависимости от модификации оперативки установлено 6 ГБ. Версия 2019 года получила 4 ГБ ОЗУ, что вызвало много негодования у пользователей.

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Цена флагмана 2019 года упала с 80 000 рублей примерно до 54 000 рублей в начальной комплектации. Вариант с накопителем на 128 ГБ подешевел почти на 30 000 рублей. Сейчас он стоит на 2000 рублей дороже базовой конфигурации, хотя на старте продаж стоимость составила 85 000 рублей.

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Google Pixel 4 XL уже на днях получил стабильную операционную систему Android 11. Сейчас модель работает на базе ОС Android 11 Beta 4 или Android 10 в случае с теми, кто не готов использовать бета-версию. Компания Google выпускает смартфоны на полноценной «чистой» версии ОС без дополнительных прошивок поверх «зелёного робота».

Флагман комплектуется 6,3-дюймовой панелью P-OLED. Компания отказалась от выреза, который присутствовал в XL-версии 2018 года. Разрешение экрана – 3K или 1440 х 3040 пикселей. Плотность точек составила примерно 540 ppi. Дисплей поддерживает стандарт HDR10 и частоту обновления 90 Гц. Над экраном обосновались сенсоры освещения/приближения, динамик и 8-мегапиксельная камера, а также система Face ID, которая заменила сканер отпечатков пальцев.

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Основная камера имеет разрешение 12,2 Мп + 16 Мп, хотя ранее компания Google утверждала, что современному смартфону будет достаточно одинарного модуля. 16-мегапиксельная матрица вошла в состав телеобъектива с 50-мм оптикой. Кратность зума – около 2x. Также отметим поддержку 4K UHD, оптостаб и автоматическую фокусировку Dual Pixel.

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В основу Google Pixel 4 XL положена 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 855. Чипсет набирает свыше 2200 баллов в многопоточном режиме Geekbench 5.1. В мобильном процессоре установлено восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц и контроллер Adreno 650, который отвечает за графику. Вопросами питания занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА*ч. На полном заряде смотреть видео можно почти 12 часов, а разговаривать – сутки. Аккумулятор поддерживает 18-ваттную проводную зарядку и может заряжаться беспроводным путём.

XL-версия четвёртого поколения имеет корпус из алюминия, а сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. Производитель потратил 15 долларов на сертификацию IP68. На борту есть стереофонические динамики и все основные интерфейсы, кроме разъёма для наушников.

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