Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На фоне разговоров о том, что Google Pixel 5 не будет флагманским решением, модель четвёртого поколения может обрести вторую жизнь. Модель представили год назад, в России она продаётся до сих пор и исключительно на «сером» рынке. Сейчас флагман четвёртого поколения можно купить почти на 30 000 рублей дешевле, чем прошлой осенью.

реклама

Google Pixel 4 XL начали продаваться в России на «сером» рынке в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Слот для установки microSD не предусмотрен. Вне зависимости от модификации оперативки установлено 6 ГБ. Версия 2019 года получила 4 ГБ ОЗУ, что вызвало много негодования у пользователей.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Цена флагмана 2019 года упала с 80 000 рублей примерно до 54 000 рублей в начальной комплектации. Вариант с накопителем на 128 ГБ подешевел почти на 30 000 рублей. Сейчас он стоит на 2000 рублей дороже базовой конфигурации, хотя на старте продаж стоимость составила 85 000 рублей.

реклама

Google Pixel 4 XL уже на днях получил стабильную операционную систему Android 11. Сейчас модель работает на базе ОС Android 11 Beta 4 или Android 10 в случае с теми, кто не готов использовать бета-версию. Компания Google выпускает смартфоны на полноценной «чистой» версии ОС без дополнительных прошивок поверх «зелёного робота».

Флагман комплектуется 6,3-дюймовой панелью P-OLED. Компания отказалась от выреза, который присутствовал в XL-версии 2018 года. Разрешение экрана – 3K или 1440 х 3040 пикселей. Плотность точек составила примерно 540 ppi. Дисплей поддерживает стандарт HDR10 и частоту обновления 90 Гц. Над экраном обосновались сенсоры освещения/приближения, динамик и 8-мегапиксельная камера, а также система Face ID, которая заменила сканер отпечатков пальцев.

реклама

Основная камера имеет разрешение 12,2 Мп + 16 Мп, хотя ранее компания Google утверждала, что современному смартфону будет достаточно одинарного модуля. 16-мегапиксельная матрица вошла в состав телеобъектива с 50-мм оптикой. Кратность зума – около 2x. Также отметим поддержку 4K UHD, оптостаб и автоматическую фокусировку Dual Pixel.

реклама

В основу Google Pixel 4 XL положена 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 855. Чипсет набирает свыше 2200 баллов в многопоточном режиме Geekbench 5.1. В мобильном процессоре установлено восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц и контроллер Adreno 650, который отвечает за графику. Вопросами питания занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА*ч. На полном заряде смотреть видео можно почти 12 часов, а разговаривать – сутки. Аккумулятор поддерживает 18-ваттную проводную зарядку и может заряжаться беспроводным путём.

XL-версия четвёртого поколения имеет корпус из алюминия, а сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. Производитель потратил 15 долларов на сертификацию IP68. На борту есть стереофонические динамики и все основные интерфейсы, кроме разъёма для наушников.