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В России продолжает падать стоимость флагманского смартфона 2019 года Sony Xperia 1. Модель представили на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2019, а спустя три месяца начались продажи. Российская цена флагмана составила 79 990 рублей, но сейчас его можно приобрести более чем на 35 000 рублей дешевле.

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На «сером» рынке Sony Xperia 1 можно купить менее чем за 45 000 рублей, если верить каталогу «Яндекс.Маркет». Это рекордно низкая цена с момента поступления флагмана в продажу. А вот в официальном магазине модель стоит 64 990 рублей, т.е. лишь на 15 000 рублей дешевле, чем на старте продаж.

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Флагман заключён в корпус из алюминия и стекла Gorilla Glass шестого поколения, которое прикрывает дисплей и тыльную часть. Производителем заявлена защита в соответствии с нормами стандартов IP68 и IP65. Это означает, что смартфон будет работать под водой в течение 30 минут на глубине до 150 см. Правда, нужно отметить, что компании не признают гарантийными случаи, когда неполадки вызваны попаданием воды внутрь корпуса. Другими словами, хоть защита от воды предусмотрена, если она не сработает, то за ремонт придётся платить пользователю.

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Sony Xperia 1 стал первым смартфоном компании с дисплеем, именуемым кинематографическим. Он имеет соотношение сторон 21 к 9. Причём модель также может снимать видео с идентичными пропорциями. Компания заявляет, что разрешение экрана соответствует формату 4K Ultra HD. Но здесь есть нюанс. Дисплей имеет разрешение 3840 точек по широкой стороне, тогда как по узкой предусмотрено 1644 пикселя вместо 2160 пикселей.

В остальном же вопросов к экрану нет. Его диагональ составляет 6,5 дюйма. В основе лежит матрица OLED с поддержкой HDR BT.2020, Triluminos Display и X-Reality Engine. Плотность пикселей составляет 643 точки на дюйм, хотя для комфортного использования, по заветам Стива Джобса, хватает и 300 ppi. В дисплее нет вырезов и отверстий, что понравится многим пользователям. Вверху лицевой стороны обосновалась 8-мегапиксельная фронтальная камера.

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В Sony Xperia 1 на тыльной стороне установлено три модуля разрешением по 12 Мп. Основная камера обзавелась 5-осевой оптической стабилизацией и поддержкой 4K UHD при 24 FPS и 30 FPS. В главном модуле установлен сенсор типа 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Для ультраширокоугольной камеры и телеобъектива компания выбрала датчики оптического формата 1/3,4 дюйма с размером пикселя 1 мкм.

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Пользователи много негодуют, дескать, компания, которая создаёт топовые сенсоры и лучшие видеокамеры на рынке, не может сделать качественную камеру для собственного смартфона. А вот профессиональные фотографы положительно оценивают модель, отмечая качественный режим ручной съёмки.

Сердцем Sony Xperia 1 выступил 7-нанометровый чипсет Snapdragon 855, который дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 3330 мА*ч. В режиме разговоров на полном заряде модель может проработать чуть более суток. Смотреть видео можно примерно 11 часов, а пользоваться веб-обозревателем – 98 часов.

На борту флагмана также есть стереодинамики, боковой биометрический сенсор, адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0 и NFC. Разъём для наушников отсутствует. Компания заявила, что Sony Xperia 1 получит операционную систему Android 13. Напомним, в продажу модель поступила с предустановленной ОС Android 9.0 Pie.