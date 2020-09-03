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Компании Huawei и Honor выкатили большое обновление для четырёх смартфонов флагманского уровня. Одному из них скоро исполнится три года. Ещё три устройства были выпущены в течение 2018. Каждый производитель разослал апдейт для двух моделей. Новая версия прошивки EMUI 10 приносит ряд новшеств, которые для многих смартфонов стали доступны с EMUI 10.1.

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Флагманский смартфон Honor v10 получил обновление программного обеспечение под номером EMUI 10.0.0.182. Размер апдейта составляет свыше 4 ГБ. Он принёс расширенное жестовое управление, патч безопасности за июль 2020 года и новой меню Huawei Assistant: TODAY, которое собирает новости, статьи, видео и прочий контент в соответствии с вкусовыми предпочтениями владельца смартфона.

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Huawei V10 – именно та модель в нашем материале, которая вышла в 2017 году. Смартфон оснащён процессором Kirin 970 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти в максимальной конфигурации. Флагман отличается цельнометаллическим корпусом, в результате чего не имеет поддержки беспроводной зарядки.

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В основной камере установлены цветной сенсор на 16 Мп и чёрно-белый на 20 Мп, а фронталка имеет разрешение 13 Мп. Honor V10 несёт на борту дисплей IPS формата Full HD+, диагональ которого составляет 5,99 дюйма. В нижней части лицевой стороны установлена клавиша «Домой» со встроенным биометрическим сенсором. Ёмкость комплектной батареи составляет 3750 мА*ч.

Год спустя китайская компания представила флагман нового поколения под названием Honor V20. Он тоже уже получил апдейт под номером v10.0.0.227. Обновление принесло всё то же самое, что и на модель 2017 года, включая июльскую заплатку безопасности.

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Honor V20 стал первым смартфоном на рынке, который получил сенсор ToF. Он установлен на тыльной стороне и составляет компанию единственной камере разрешением 48 Мп. Аппаратная платформа построена вокруг однокристальной системы Kirin 980, первого мире 7-нанометрового мобильного процессора. Чип дополнен 6 ГБ ОЗУ, а хранилище имеет объём 128 ГБ. За питание отвечает АКБ на 4000 мА*ч. Спереди в смартфоне установлен дисплей IPS Full HD+ размером 6,4 дюйма по диагонали и небольшим отверстием для 25-мегапиксельной селфи-камеры.

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Между двумя флагманами серии Honor V китайская компания Huawei представила свой дуэт топового уровня. Речь идёт о моделях 2018 года Huawei P20 и P20 Pro. Сейчас обе получили прошивку под номером EMUI 10.0.0.174 размером 4,4 ГБ. Вместе с упомянутыми ранее новшествами она принесла поддержку режима Smart Charge для продления срока служба аккумулятора. Его ёмкость, к слову, составляет 3400 мА*ч у стандартного издания и 4000 мА*ч у версии Pro.

Из общего можно отметить чёрно-белый сенсор на 20 Мп в основной камере, 24-мегапиксельную фронталку, корпус из стекла и металла, а также мобильный процессор Kirin 970 и лицевой биометрический сенсор. Huawei P20 Pro первым в индустрии получил тройную тыльную камеру. Вместе с монохромным сенсором она включает 8-мегапиксельный телеобъектив и главный модуль на 40 Мп. Дисплей OLED имеет диагональ 6,1 дюйма.

В Huawei P20 сзади вместе с ч/б матрицей установлен только стандартный модуль на 12 Мп. Экран построен на базе 5,8-дюймовой матрицы, которая выполняется по технологии IPS. В максимальной модификации смартфон оснащается 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Версия Pro имеет вдвое больше пользовательской памяти и 8 ГБ оперативки в топовой комплектации.

Honor V20 – единственный смартфон с Android 9 Pie и EMUI 9 из коробки. Три другие модели получили EMUI 8 и Android 8.1. Прошивка EMUI 10 основана на базе операционной системы Android 10. Апдейт можно проверить в настройках или через приложение «Поддержка».