Realme представила мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9
Зачастую мы не пишем о смартфонах компании Realme. Но сегодня она анонсировала два интересных устройства, которые должны стать неплохими конкурентами для Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Новинки называются Realme 7 и Realme 7 Pro. Бренд называет их вторым поколением, хотя за два с половиной года своего существования он уже успел представить серии Realme 1, 3, 5 и 6.
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Realme 7
Сразу начнём из общих технических характеристик. Оба смартфона получили идентичный набор интерфейсов – есть Mini-Jack, USB-C, Bluetooth 5.0, и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Поскольку премьера состоялась в Индии, NFC не предусмотрен, но в международной версии оный будет установлен. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Что любопытно, в Pro-версии прошлого поколения есть телеобъектив, а в новинках – нет. Снимать видео можно в 4K UHD.
Realme 7 и Realme 7 Pro оснащены дисплеем формата Full HD, но на этом между ними сходства заканчиваются. Стандартная модель получила 6,5-дюймовую панель IPS с частотой обновления 90 Гц. Биометрический сканер установлен сбоку, а разрешение фронталки составляет 16 Мп.
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Версия Pro в этом плане оказалась довольно неоднозначной. С одной стороны, в ней установлена матрица Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с интегрированным дактилоскопом. Но, с другой стороны, частота обновления снижена до стандартных 60 Гц. Во фронтальной камере используется матрица на 32 Мп.
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Сердцем Realme 7 выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio G95, которая дополняется 6/8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет ёмкость 64/128 ГБ соответственно. Подсистема питания представлена аккумулятором на 5000 мА*ч. Проводным путём он заряжается за 65 минут. Мощность зарядки составляет 30 Вт.
Realme 7 Pro может похвастаться 8-нанометровой системой на чипе Snapdragon 720G. Она тоже получила до 8 ГБ оперативки, а вот вместимость встроенного хранилища вне зависимости от спецификации составляет исключительно 128 ГБ. Ёмкость комплектной батареи равна 4500 мА*ч, а проводная зарядка мощностью 65 Вт позволяет восполнить заряд полностью за полчаса.
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Продвинутое издание поступит в продажу в цветах Mirror Blue и Mirror Silver по цене 270 долларов и 300 долларов в зависимости от модификации. На рынке модель появится 14 сентября 2020 года. Продажи стандартной модели начнутся на четыре дня раньше. Она будет доступна покупателям в расцветках Mist White и Mist Blue. Стоимость составит 200 долларов за версию 6/64 ГБ и 230 долларов за вариант 8/128 ГБ.
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