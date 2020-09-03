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Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus представлены официально – Dimensity 720, 5G, Android 10 и EMUI 10.1 по цене от 250 долларов

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Китайская компания Huawei начинает осень премьерой двух смартфонов среднебюджетного уровня. Новинки называются Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus. Обе поддерживают работу в сетях пятого поколения и получили свежую версию фирменного программного обеспечения. Но обо всём поговорим в порядке очереди.

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Huawei Enjoy 20 оснащён IPS дисплеем формата HD+ с частотой обновления 60 Гц. Диагональ экрана составляет 6,6 дюйма, а соотношение сторон – 20 к 9. Спереди есть каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 Мп. Биометрический сенсор установлен на боковом торце. Габаритные размеры – 165,2 х 76 х 9,2 мм, а вес – 188 граммов.

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Сзади обосновалась квадратная площадка со вспышкой и тройным модулем. Разрешение основной камеры составило 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Светосила – f/1,8 + f/2,2 + f/2,2 соответственно. 5-мегапиксельная матрица дополнена ультраширокоугольной оптикой.

Подсистема питания представлена встроенной батареей ёмкостью 5000 мА*ч без поддержки быстрой зарядки. Под капотом младшей новинки установлено до 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от модификации.

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Huawei Enjoy 20 Plus получил 90-герцевую Full HD+ жидкокристаллическую панель. Диагональ составляет 6,63 дюйма. Дактилоскопический сенсор тоже установлен сбоку, а вот фронтальная камера обосновалась внутри корпуса. Она имеет разрешением 16 Мп.

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Основная камера версии Plus исполнена в стиле флагманов 2018 года Huawei Mate 20. Она представлена тремя модулями. Главный имеет разрешение 48 Мп и объектив с диафрагмой f/1,8. Ультраширокоугольная камера получила сенсор на 8 Мп, а светосила составляет f/2,4. Также на тыльной панели установлен 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки.

Ёмкость комплектной батареи в смартфоне составила 4200 мА*ч. Аккумулятор может похвастаться поддержкой проводной зарядки через USB-C. Мощность составляет 40 Вт. Как и стандартная модель, версия Plus в обеих модификациях предлагает покупателям 128 ГБ встроенной памяти. А вот оперативки может быть предусмотрено 6/8 ГБ. Габариты составили 163,5 х 76,5 х 8,95 мм при массе 197 граммов.

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Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus оснащены процессором Dimensity 720 и поддерживают сети 5G. Чипсет выполняется по 7-нанометровой технологии, а пиковая частота составляет 2 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G57 MC3. Обе модели появятся на рынке с предустановленной операционной системой Android 10 и оболочкой EMUI 10.1. Из общего также нужно отметить разъём для наушников, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и слот под microSD. Об NFC не говорится.

Старт продаж запланирован на 10 сентября 2020 года. В этот же день компания может анонсировать программное обеспечение EMUI 11 с ОС Android 11. Стоимость Huawei Enjoy 20 в модификациях с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти составила 250 долларов и 280 долларов соответственно. Huawei Enjoy 20 Plus с 6 ГБ оперативки компания оценила в 335 долларов. В 365 долларов обойдётся конфигурация с дополнительными 2 ГБ ОЗУ.

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