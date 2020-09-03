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OnePlus 7 Pro сильно подешевел – Snapdragon 855, дисплей 3K, NFC и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч по низкой цене

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Несмотря на то, что флагманы семейства OnePlus 8T мчатся к своему дебюту, модели 2019 года ещё остаются актуальными. В рамках 7-й серии китайская компания представила сразу четыре решения, одно из которых – OnePlus 7 Pro. Это единственный смартфон производителя за много лет, который продавался в России официально. Сейчас его цена сильно упала по сравнению с началом продаж.

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В официальной рознице флагман 2019 года уже недоступен. Появился он на рынке по цене 54 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Причём магазин МТС, который эксклюзивно продавал смартфон, привёз его в Россию спустя полгода после мировой премьеры. Сейчас цена модификации 6/128 ГБ составляет 40 000 рублей на «сером» рынке.

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На 4500 рублей дороже стоит вариант с 8 ГБ оперативной памяти в паре с хранилищем ёмкостью 256 ГБ. По сравнению с началом продаж стоимость упала примерно на 20 000 рублей. За дополнительные 4 ГБ ОЗУ доплатить придётся лишь 1500 рублей. Так, купить OnePlus 7 Pro в модификации 12/256 ГБ можно за 46 000 рублей – на 29 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Отметим, что уже скоро флагман 2019 года уйдёт с российского рынка. На момент написания материала в каталоге «Яндекс.Маркет» есть суммарно восемь предложений на три модификации памяти.

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Смартфон оснащён чипсетом Snapdragon 855 с частотой до 2,84 ГГц. В бенчмарке AnTuTu v7 флагманская платформа в паре с 12 ГБ оперативки позволяет набирать свыше 360 000 баллов, а в многопоточном режиме Geekbench 5.1 – около 2700 баллов.

OnePlus 7 Pro – первый флагман китайского производителя, который может похвастаться 90-герцовой панелью и выдвижной фронтальной камерой. Экран Fluid AMOLED имеет разрешение 1440 точек по узкой стороне и поддерживает HDR10+. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Под дисплеем установлен дактилоскопический сенсор, а фронталка расположена внутри корпуса на моторизированной площадке. В её основе лежит матрица на 16 Мп.

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Ёмкость комплектного аккумулятора 4000 мА*ч. Время автономной работы в режиме разговоров (3G) составляет примерно 34 часа вне зависимости от частоты обновления экрана. А вот на автономность в режиме просмотра веб-страница и видео этот показатель влияет. Так, выбрав в настройках частоту обновления 60 Гц, вы сможете сёрфить в веб-обозревателе почти 12 часов и смотреть ролики свыше 16 часов, а повышая до 90 Гц, время работы без подзарядки уменьшается примерно на 1,5 часа.

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Разрешение основной камеры OnePlus 7 Pro составляет 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Ультраширокоугольный модуль на 16 Мп из коробки не мог похвастаться возможностью снимать видео. Эта функция была добавлена с одним из обновлений программного обеспечения OxygenOS 10. Из остальных параметров флагмана также стоит отметить набор всех основных беспроводных интерфейсов, операционную систему Android 10, стереофонические динамики и поддержку 30-ваттной зарядки через USB Type-C. В смартфоне нет беспроводной подзарядки и защиты от воды. Появились они только год спустя в версии Pro нового поколения. Отсутствует и разъём для наушников.

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