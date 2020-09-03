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Компания Sony регулярно посещает выставку IFA в Берлине. В прошлом году в начале осени на IFA 2019 производитель из Страны восходящего Солнца представил компактный флагманский смартфон Sony Xperia 5. Как это часто бывает у компании, гаджет задержался с поступлением в продажу, но в начале четвёртого квартала всё же появился в рознице.

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В России рекомендованная цена на старте составила 59 990 рублей. Сейчас Sony Xperia 5 можно купить намного дешевле. Стоимость флагмана прошлого поколения уже упала примерно на 15 000 рублей и стартует с 45 000 рублей. Отметим, что речь идёт о «сером» рынке. Официальная цена сейчас составляет 54 990 рублей в фирменном магазине Sony.

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Флагманская модель Xperia 5 исполнена в том же стиле, что и все последние смартфоны японского компании, включая самую продвинутую версию Xperia 1 II. Новый дизайн, выбранный токийским производителем, предполагает использование экрана с соотношением сторон 21 к 9. Дисплей в свои смартфонах компания называет кинематографическим.

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В его основу положена панель OLED диагональ. 6,1 дюйма. Экран имеет тонкие дисплейные рамки по бокам и два относительных широких отступа сверху и снизу. Матрица на жидкокристаллических светодиодах характеризуется разрешением Full HD+ и поддержкой стандарта HDR BT.2020. Также заявлены фирменные технологии Triluminos Display и X-Reality Engine. Плотность пикселей – 449 точек/дюйм.

Верхний отступ на лицевой стороне содержит набор сенсоров, объектив фронтальной камеры с 8-мегапиксельныйм датчиком изображения и один из двух стереофонических динамиков. Второй вынесен на нижней торец, где ему компанию составляют ещё два важных компонента: отверстие микрофона и порт USB-C. 3,5-миллиметрового выхода в смартфоне нет. Качество звука находится примерно на одном уровне с Samsung Galaxy S10e и OnePlus 7.

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Клавиш у Sony Xperia 1 на одну больше, чем у большинства современных смартфонов. В верхней части правого торца установлена сдвоенная кнопка громкости. Внизу – клавиша для активации камеры, от которой Sony отказываться не планирует пока что. Между ними расположился биометрический сенсор, совмещённый с кнопкой питания.

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В основу флагмана 2019 года положена не самая топовая платформа того времени. На момент премьеры смартфона уже был анонсирован чипсет Snapdragon 855+, но герой заметки получил чуть более медленную однокристальную систему Snapdragon 855. По производительности она немного не дотягивает до версии Plus, но на практике этого не будет заметно. Дополняется чипсет 6 ГБ оперативной памяти, в то время как для личных данных и системных файлов предусмотрено хранилище на 128 ГБ и гибридный слот под microSD.

Разрешение основной камеры у Sony Xperia 5 составляет 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. В каждом блоке используется разная оптика. В главном – 26 мм, в широкоугольном – 16 мм, а в телеобъективе – 52 мм. Оптическая стабилизация имеется, а кратность зума без потери качества – 2x. Видео записывать можно в 4K UHD при 24 FPS и 30 FPS.

Ёмкость комплектной батареи составила 3140 мА*ч. На полном заряде в режиме разговоров смартфон может проработать почти 29 часов. Смотреть видео получится около 17 часов, а просматривать страницы в браузере без остановки – 12 часов. А вот заряжается устройство посредством 18-ваттной проводной подзарядки USB Power Delivery долго – почти 2 часа. Из прочего отметим защиту от воды по стандарту IP68, все основные беспроводные интерфейсы и операционную систему Android 10.