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Китайский гигант Huawei продолжает обновлять свои смартфоны, несмотря на завершение срока действия Генеральной лицензии. Как и было обещано, простые пользователи никаких изменений не почувствуют. В течение нескольких дней компания из Шэньчжэня успела обновить сразу 10 моделей до новой версии программного обеспечения EMUI 10.1.

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Пойдём в хронологическом порядке. 28 августа сразу пять моделей серии nova получили апдейт. Компания пропустила смартфоны nova 6, обновив три устройства семейства nova 5 и два девайса 7-й серии. Huawei nova 7 и nova 7 Pro оборудованы чипом Kirin 985, основной камерой на 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мА*ч.

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Стандартное издание обзавелось 3-кратным оптическим зумом, фронталкой с сенсором на 32 Мп и панелью OLED диагональю 6,53 дюйма. Версия Pro имеет фронтальный ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, диагональ экрана повышена на 0,04 дюйма, а в основной камере есть перископный 125-мм зум-объектив с 5-кратным масштабированием.

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Huawei nova 7 и nova 7 Pro теперь работают на ПО под номером EMUI 10.1.1.195. Обновление принесло патч безопасности за август 2020 года и оптимизировало интерфейс.

В тот же день апдейтом обзавелись Huawei nova 5i Pro, nova 5 и nova 5z. Прошивка под номером EMUI 10.1.0.92 добавила августовскую заплатку операционной системы для повышения безопасности.

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Все три смартфона несут на борту мобильную платформу Kirin 810 и селфи-модуль на 32 Мп. Модели nova 5z и nova 5i Pro вообще не отличаются. Они имеют пластиковый каркас, 6,26-дюймовый дисплей IPS, задний дактилоскопический сенсор, аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч и основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Huawei nova 5 – более продвинутое решение. Умный телефон имеет в арсенале 6,39” панель OLED с интегрированным сенсором для считывания отпечатка, а в основной камере вместо датчика на 8 Мп используется 16-мегапиксельная матрица. Аккумулятор имеет ёмкость 3500 мА*ч.

В России компания продолжает обновлять флагманы прошлого года Huawei P30 и P30 Pro. Пользователи, получают прошивку EMUI 10.1, если не успели обзавестись ею на первом этапе распространения ПО в июле. В других странах производитель рассылает патчи безопасности за август.

Оба флагмана могут похвастаться системой-на-чипе Kirin 980, 32-мегапиксельной селфи-камерой 40-мегапиксельным главным модулем тыльной камеры. В Huawei P30 сзади также есть телевик на 8 Мп с 3-кратным зумом наряду с 16-Мп ультраширокоугольной камерой. Ёмкость встроенной батареи составила 3650 мА*ч. Версия Pro предлагает пользователям перископный зум-объектив с 5-кратным приближением, «ширик» на 20 Мп, а за автономность отвечает АКБ ёмкостью 4200 мА*ч.

Вчера Huawei P40 Pro обзавёлся апдейтом под номером EMUI 10.1.0.155. Несмотря на то, что OTA-обновление «весит» почти 1 ГБ, приносит оно лишь патч для повышения безопасности операционной системы.

Флагман нового поколения имеет в своём активе 90-герцовую панель, основную камеру разрешением 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп, зум без потери качества кратностью 5x, 32-Мп фронталку и АКБ на 4200 мА*ч. Электронным мозгом стал чипсет Kirin 990 5G. На лицевой стороне есть камера IR ToF 3D для трёхмерного распознавания лица.

Наконец, сегодня в Европе сразу два смартфона серии Huawei Mate 20 получили прошивку под номером EMUI 10.1.0.288. Речь идёт о стандартном издании и версии. Перечень новшеств ограничивается патчем безопасности за август.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили по 24-Мп фронталке, 8-Мп телеобъективу и Kirin 980. Стандартная модель обладает дисплеем IPS, 16-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем, основной камерой на 12 Мп, а ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч. В версии Pro используется главная камера на 40 Мп и ультраширокоугольная на 20 Мп. Ёмкость АКБ повышена на 200 мА*ч, а дисплей построен на базе матрицы OLED.