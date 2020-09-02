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Компания OnePlus в конце лета решила выкать обновление программного обеспечения OxygenOS для всех смартфонов 2020 года выпуска. Речь идёт о трёх моделях – OnePlus Nord, OnePlus 8 и 8 Pro. Первая получила апдейт, который принёс несколько улучшений, а флагманы уже обзавелись Android 11. Правда, Beta 4.

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Компания OnePlus уже несколько лет вместе с Google в первых рядах обновляет свои смартфоны до свежей версии ОС. 2020 год не станет исключением. Всё лето производитель тестировали OxygenOS 11 на операционной системе Android 11, а 31 августа пользователям OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стала доступна прошивка на базе четвёртой публичной бета-версии «зелёного робота».

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Новая версия программного обеспечения устраняет все ошибки, которые были обнаружены на Developer Preview 3 и приносит несколько новых функций. По словам производителя, обновление оптимизирует эффекты отображения, устраняет сбои при изменении параметров в настройках, исправляет функцию сохранения скриншота, добавляет отдельное окно для переключения между Fnatic, WeChat, QQ и Screen Recorder. Также апдейт решает проблему повышения яркости при открытии приложения «Галерея», исправляет приложение «Погода» и повышает производительность. Безопасность повышается патчами безопасности за сентябрь 2020 года.

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Для тех, кто не горит желанием устанавливать бета-версию OxygenOS 11 на Android 11, предусмотрена возможность обновить прошивку OxygenOS 10 на Android 10 до версии v10.5.12 (OnePlus 8 Pro) или v10.5.10 (OnePlus 8). Обновление улучшает работу фронтальной камеры, повышает производительность и стабильность операционной системы и добавляет заплатку безопасности за август этого года.

Напомним, что оба флагмана оборудованы однокристальным процессором Snapdragon 865 и 8/12 ГБ оперативки. Накопитель может иметь вместимость 128/256 ГБ в зависимости от конфигурации. Также из общего стоит выделить подэкранный дактилоскопический сенсор, набор интерфейсов, стереодинамики и камеру для селфи с 16-мегапиксельным разрешением.

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OnePlus 8 Pro обзавёлся дисплеем 3K размером 6,78 дюйма с частотой 120 Гц. Основная камера представлена модулями на 48 Мп + 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп, а за питание отвечает комплектная батарея на 4510 мА*ч. Мощность зарядки беспроводным способом равна 30 Вт. Корпус защищён от воды по стандарту IP68.

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OnePlus 8 не имеет влагозащиты, а ёмкость аккумулятора снижена до 4300 мА*ч. При этом беспроводная зарядка не предусмотрена. Нет в стандартном издании и телеобъектива. Более того, разрешение ультраширокоугольной камеры снижено с 48 Мп до 16 Мп, а вместо сенсора на 5 Мп, который позволяет видеть сквозь пластик и одежду, используется 2-мегапиксельная матрица для макросъёмки. Кроме того, модель получила 90-герцовую панель диагональю 6,55 дюйма формата Full HD+.

Что касается OnePlus Nord, он получил обновление под номером OxygenOS 10.5.6. Апдейт принёс улучшение энергопотребления и работы Bluetooth-модуля, улучшил работу стабилизации изображения и повысил стабильность операционной системы.

Напомним, OnePlus Nord – первый за несколько лет телефон компании, стоимость которого в Европе составляет менее 400 евро в начальной комплектации. Он обзавёлся 90-герцовой матрицей разрешением Full HD+ и диагональю 6,44 дюйма.

Главная особенность новинки – фронтальная камера. Она получила стандартный сенсор на 32 Мп и модуль на 8 Мп с ультраширокоугольным объективом. Угол захвата – 105 градусов. Снимать видео можно в 4k UHD при 60 к/сек. Производитель заявляет, что модель Nord имеет лучшую фронтальную камеру на рынке.

Сердцем OnePlus Nord выступает однокристальная система Snapdragon 765G с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ встроенной конфигурации. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея на 4115 мА*ч. Основная камера построена на базе модулей разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.