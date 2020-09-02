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Компания Samsung представила свой самый доступный телефон с поддержкой работы в сетях 5G. Новинка называется Samsung Galaxy A42. Производитель поделился официальными изображениями смартфона и раскрыл немного технических характеристик.

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Samsung Galaxy A42 оборудован панелью Super AMOLED. Диагональ составляет 6,6 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, а соотношение сторон матрицы составляет 20 к 9. Плотность пикселей – 399 точек/дюйм.

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В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера, правда, её разрешение производителем не уточняется. Не говорится и о параметрах тыльных оптических модулей. Согласно официальным рендерам, смартфону досталась основная Quad-камера. Судя по всему, она будет содержать стандартный и ультраширокоугольный модули наряду с двумя вспомогательными датчиками изображения.

Нет информации и об однокристальной системе. Если компания из Южной Кореи не подготовила никакого нового мобильного процессора, то скорее всего под капотом новинки установлена система-на-чипе Exynos 980. Она выполняется по нормам 8-нанометровой технологии, имеет частоту 1,8-2,2 ГГц и графический контроллер Mali-G76 MP5.

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Samsung Galaxy A42 оборудован 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой расширения картами microSD. В продажу модель поступит с предустановленной операционной системой Android 10, дополненной проприетарным программным обеспечением One UI 2.5. Из того, что уже известно, отметим, адаптеры Wi-Fi (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC. Ёмкость аккумулятора и объём оперативной памяти не уточняются.

Смартфон будет доступен покупателям исключительно в чёрной расцветке корпуса. Старт продаж состоится в 2020 году, но точная дата пока неизвестна. Производитель не называет и цену Samsung Galaxy A42, но упоминает, что новинка станет самым дешёвым решением с поддержкой мобильных сетей пятого поколения в его ассортименте.

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Напомним, что на данный момент самым доступным 5G-смартфоном компании является Samsung Galaxy A51 5G. Он оснащён Exynos 980 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ вне зависимости от спецификации, а аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч. Также отметим основную камеру разрешением 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп и фронталку на 32 Мп. Стоимость модели в США составляет от 499 долларов.