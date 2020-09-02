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Huawei урезала цены на смартфоны в России – сильно подешевели Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30 Pro и другие устройства

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Китайская компания Huawei в России запустила новую акцию, которая продлиться до начала следующей недели. В рамках распродажи у всех желающих есть возможность со скидкой купить флагманы нового и предыдущего поколений, массу смартфонов среднебюджетного уровня, мобильные и планшетные ПК, а также ряд носимой электроники.

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На 10 000 рублей в цене упали все флагманы семейства Huawei P40. Они оборудованы чипсетом Kirin 990 в паре с 8 ГБ оперативки, 32-мегапиксельным селфи-модулем, главной камерой на 50 Мп, могут снимать записывать ролики в 4K UHD с частотой 60 к/сек и не имеют сервисов Google.

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Стоимость Huawei P40 Pro+ снижена до 89 999 рублей. В подарок при покупке главного флагмана компании предусмотрен адаптер питания для беспроводной подзарядки. Смартфон имеет камеру разрешением 50 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 40 Мп с 10-кратным и 3-кратным оптическим масштабирование. Питанием занимается встроенная батарея на 4200 мА*ч, а 90-герцовая панель OLED отличается тонкими дисплейными рамками. Корпус получил защиту от воды IP68. Смартфон предложен покупателям в модификации с 512 ГБ встроенного хранилища.

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Huawei P40 Pro оборудован ПЗУ вместимостью 256 ГБ, а основная камера имеет разрешение 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп. Цена по акции снижена до 59 999 рублей, а при покупке в подарок можно получить фирменный защитный чехол.

У Huawei P40 дисплей не может похвастаться частотой обновления 90 Гц, а ёмкость аккумулятора снижена до 3800 мА*ч. Накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Сзади площадка камеры помимо сенсора на 50 Мп установлены 8-мегапиксельный сенсор с зум-объективом и ультраширокоугольный модуль с 16-мегапиксельным разрешением. Стоимость по акции составляет 39 999 рублей.

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За 59 999 рублей можно купить Huawei Mate 30 Pro. Он обладает основной камерой с датчиками на 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп, фронталкой на 32 Мп, АКБ вместимостью 4200 мА*ч и чипсетом Kirin 990. Одна из фишек смартфона – «дисплей-водопад» с вырезом для компонентов системы Face ID.

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Завершая тему умных телефонов, отметим, что на 2500 рублей подешевела модель Huawei P40 Lite E, цена Huawei P40 Lite упала 2000 рублей, а покупая Huawei P30 Pro+, можно сэкономить 5000 рублей и получить беспроводную зарядку. Также в рамках акции выгодно можно купить Huawei nova 5T, Huawei Y8p, Huawei P30 и Huawei P30 Lite.

Сразу на 12 000 рублей до 7 сентября стоит лэптоп Huawei MateBook 13 2020 года на Intel Core i5. Модель оснащена 13-дюймовой панелью, твердотельным накопителем на 512 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти и работает на Windows 10 Home.

Huawei MatePad Pro на Kirin 990 с 2K QHD дисплеем диагональю 10,8 дюйма подешевел на 10 000 рублей. Кроме того, со скидкой до 7 сентября можно приобрести наушники FreeBuds 3 и FreeBuds 3i, смарт-часы Huawei Watch GT2 и Watch GT 2e, планшеты Huawei MatePad и MediaPad M6, а также лэптопы Huawei MateBook X Pro, MateBook D 15 и MateBook D 14.

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