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Американская компания NVIDIA представила три видеокарты нового поколения. Новинки называются GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Все они поступят в продажу в середине текущего месяца.

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Все три ускорителя оснащены 8-нанометровыми GPU. Младшая модель, GeForce RTX 3070, имеет 2944 ядра CUDA и 8 ГБ памяти типа GDDR6 с 256-битной шиной, которая работает на частоте 16 ГГц. Пропускная способность памяти составляет 512 ГБ/сек. Потребляет графический адаптер 220 Вт. В основе видеокарты лежит чип GA104.

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Вторая новинка, NVIDIA GeForce RTX 3080, построена на базе GPU GA102. Это самый быстрый видеочип в ассортименте калифорнийского гиганта. Он выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса Samsung и содержит 28 млрд транзисторов. Площадь GPU составляет 628 кв. мм. Больше места занимает лишь Turing TU102. Частота в Boost-режиме составляет 1710 МГц.

Новые RT-ядра оказались на 70% быстрее аналогов прошлого поколения, а тензорные ядра – на 170% быстрее по сравнению с GPU поколения Turing. Количество ядер CUDA – 4352. Видеопамяти типа GDDR6X предусмотрено 10 ГБ. Она работает на частоте 19 ГГц и соединяется с GPU 320-разрядной шиной. Таким образом, пропускная способность памяти составляет 760 ГБ/сек. TDP видеокарты – 320 Вт.

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Флагман линейки – NVIDIA GeForce RTX 3090. На данный момент это самый производительный графический адаптер для игровых компьютеров. Видеокарта оказалась в полтора раза быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti, флагман прошлого поколения.

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Как и предыдущая модель, GeForce RTX 3090 получила чип GA102 с 28 млрд транзисторов. Частота в Boost-режиме составляет 1695 МГц. Видеокарта может похвастаться 5248 ядрами CUDA, 24 ГБ видеопамяти GDDR6X с 384-битной шиной и частотой 19,5 ГГц. Пропускная способность памяти составила 936 ГБ/сек. Значение TDP – 350 Вт.

Все три новинки поступят в продажу 17 сентября 2020 года. Стоимость GeForce RTX 3070 составила 499 долларов. Модель GeForce RTX 3080 можно будет купить в США по цене 699 долларов, а вот GeForce RTX 3090 оказалась дороже двух других ускорителей вместе взятых. Флагманскую видеокарту оценили в 1499 долларов.