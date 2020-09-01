ASUS анонсировала нереференсные видеокарты GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070
На момент написания заметки около часа остаётся до официальной презентации видеокарт серии GeForce 30. Старт мероприятия компания NVIDIA запланировала на 19:00 (МСК). Но тем временем три нереференсные модели представила тайваньская компания ASUS – GeForce RTX3090, GeForce RTX3080 и GeForce RTX 3070. Ускорители дебютировали в линейках ROG Strix, TUF Gaming и Dual.
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Производитель отмечает новые RT-ядра и существенный перевес производительности архитектуры Ampere на Turing в расчёте на ватт. GeForce RTX 3090 представлена в линейках TUF Gaming и ROG Strix. Видеокарта получила 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, 5248 ядер CUDA и поддержку интерфейса PCI Express 4.0. Также отметим два порта HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a.
Ускоритель GeForce RTX 3080 доступен в тех же двух игровых линейках. Графический адаптер обладает 10 ГБ памяти типа GDDR6X, а количество ядер CUDA составляет 4352. Прочие параметры такие же, как и у старшей модели.
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Наконец, GeForce RTX 3070 доступна в линейках Dual и ROG Strix. Младший из трёх ускорителей получил 8 ГБ VRAM типа GDDR6. Количество вычислительных процессоров не уточняется. О ценах информации тоже нет. Больше информации о видеокартах компании NVIDIA поколения Ampere мы узнаем примерно через час.
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