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Xiaomi выпустила первое еженедельное обновление MIUI 12 в сентябре 2020 года. Сборка от 1 сентября стала доступна для 37 смартфонов, включая модели брендов Redmi и POCO. Увы, пока мы говорим исключительно о китайской версии программного обеспечения, которая не имеет сервисов Google и русского языка.

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Скачать прошивку можно в таблице, а для её установки потребуется сторонний режим восстановления. Перед обновлением системы рекомендуем сделать резервную копию данных. Оболочка MIUI 12 построена на базе Android 10 для каждого из 37 смартфонов. Модели флагманского уровня 2020 года пока не получают еженедельных обновлений. Они, напомним, приносят бета-версию операционной системы Android 11. Кроме того, уже в который раз китайский производитель обделяет апдейтом модели Redmi K30 5G и Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

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Зато новую версию фирменного софта получили новейшие смартфоны компании в лице Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на Snapdragon 865 и Dimensity 1000+ соответственно. Они вышли пару недель назад, а релиз приурочен к десятой годовщине бренда.

Помимо двух вышеупомянутых моделей в список также попало ещё три устройства 2020 года. Это Redmi 10X 5G, Redmi 10 Pro 5G и POCO X2. Десять смартфонов вышли в 2018 году, включая всё семейство Xiaomi Mi 8, состоящее из четырёх флагманов и трёх бюджетников.