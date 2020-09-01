Прошивка MIUI 12 стала доступна для 37 смартфонов Xiaomi
Xiaomi выпустила первое еженедельное обновление MIUI 12 в сентябре 2020 года. Сборка от 1 сентября стала доступна для 37 смартфонов, включая модели брендов Redmi и POCO. Увы, пока мы говорим исключительно о китайской версии программного обеспечения, которая не имеет сервисов Google и русского языка.
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Скачать прошивку можно в таблице, а для её установки потребуется сторонний режим восстановления. Перед обновлением системы рекомендуем сделать резервную копию данных. Оболочка MIUI 12 построена на базе Android 10 для каждого из 37 смартфонов. Модели флагманского уровня 2020 года пока не получают еженедельных обновлений. Они, напомним, приносят бета-версию операционной системы Android 11. Кроме того, уже в который раз китайский производитель обделяет апдейтом модели Redmi K30 5G и Xiaomi Mi 10 Youth Edition.
Зато новую версию фирменного софта получили новейшие смартфоны компании в лице Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на Snapdragon 865 и Dimensity 1000+ соответственно. Они вышли пару недель назад, а релиз приурочен к десятой годовщине бренда.
Помимо двух вышеупомянутых моделей в список также попало ещё три устройства 2020 года. Это Redmi 10X 5G, Redmi 10 Pro 5G и POCO X2. Десять смартфонов вышли в 2018 году, включая всё семейство Xiaomi Mi 8, состоящее из четырёх флагманов и трёх бюджетников.
|
#
|
Смартфон
|
Год выпуска
|
Скачать
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
2
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
3
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
4
|
Redmi Note 8
|
2019
|
5
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
2020
|
6
|
Redmi K30 Ultra
|
2020
|
7
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
8
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
9
|
Redmi K20
|
2019
|
10
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
11
|
Redmi K20 Pro Premium Edition
|
2019
|
12
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
13
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
14
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
15
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
2018
|
16
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2018
|
17
|
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
|
2018
|
18
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
19
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
20
|
Redmi Note 7
|
2019
|
21
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
22
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
23
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
24
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
25
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
2019
|
26
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
27
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
28
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
2018
|
29
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
30
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
31
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
32
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
33
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
34
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
35
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
36
|
POCO X2
|
2020
|
37
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
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