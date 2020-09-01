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Прошивка MIUI 12 стала доступна для 37 смартфонов Xiaomi

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Xiaomi выпустила первое еженедельное обновление MIUI 12 в сентябре 2020 года. Сборка от 1 сентября стала доступна для 37 смартфонов, включая модели брендов Redmi и POCO. Увы, пока мы говорим исключительно о китайской версии программного обеспечения, которая не имеет сервисов Google и русского языка.

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Скачать прошивку можно в таблице, а для её установки потребуется сторонний режим восстановления. Перед обновлением системы рекомендуем сделать резервную копию данных. Оболочка MIUI 12 построена на базе Android 10 для каждого из 37 смартфонов. Модели флагманского уровня 2020 года пока не получают еженедельных обновлений. Они, напомним, приносят бета-версию операционной системы Android 11. Кроме того, уже в который раз китайский производитель обделяет апдейтом модели Redmi K30 5G и Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

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Зато новую версию фирменного софта получили новейшие смартфоны компании в лице Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на Snapdragon 865 и Dimensity 1000+ соответственно. Они вышли пару недель назад, а релиз приурочен к десятой годовщине бренда.

Помимо двух вышеупомянутых моделей в список также попало ещё три устройства 2020 года. Это Redmi 10X 5G, Redmi 10 Pro 5G и POCO X2. Десять смартфонов вышли в 2018 году, включая всё семейство Xiaomi Mi 8, состоящее из четырёх флагманов и трёх бюджетников.

#
Смартфон
Год выпуска
Скачать
1
Redmi 10X 5G
2020
2
Redmi 10X Pro 5G
2020
3
Redmi Note 8 Pro
2019
4
Redmi Note 8
2019
5
Xiaomi Mi 10 Ultra
2020
6
Redmi K30 Ultra
2020
7
Xiaomi Mi 9
2019
8
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
2019
9
Redmi K20
2019
10
Redmi K20 Pro
2019
11
Redmi K20 Pro Premium Edition
2019
12
Xiaomi Mi 9T
2019
13
Xiaomi Mi 9T Pro
2019
14
Xiaomi Mi 8
2018
15
Xiaomi Mi 8 Pro
2018
16
Xiaomi Mi 8 UD
2018
17
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
2018
18
Xiaomi Mi 9 SE
2019
19
Xiaomi Mi 9 Lite
2019
20
Redmi Note 7
2019
21
Redmi Note 7S
2019
22
Xiaomi Mi CC9
2019
23
Xiaomi Mi CC9e
2019
24
Xiaomi Mi CC9 Pro
2019
25
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
2019
26
Xiaomi Mi Max 3
2018
27
Xiaomi Mi MIX 3
2018
28
Xiaomi Mi MIX 2S
2018
29
Redmi K30 4G
2019
30
Xiaomi Mi 8 Lite
2018
31
Xiaomi Mi 8 Youth
2018
32
Xiaomi Mi Note 10
2019
33
Xiaomi Mi Note 10 Pro
2019
34
Xiaomi Mi CC9 Meitu
2019
35
Redmi Note 7 Pro
2019
36
POCO X2
2020
37
Xiaomi Mi 8 SE
2018
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