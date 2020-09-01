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Компания Xiaomi в этом году в рамках нового поколения серии Mi представила три флагмана и модель среднебюджетного уровня. Последняя называется Xiaomi Mi 10 Lite. Смартфон уже успел сильно подешеветь на российском рынке. Правда, сразу нужно отметить, что официально в России модель не продаётся.

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Купить Xiaomi Mi 10 Lite на данный момент можно только на «сером» рынке. Но у этого есть свои плюсы. Первый – низкая цена. Второй – широкий вариант модификаций, ведь в официальную розницу часто смартфоны поступают не во всех конфигурациях.

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Lite-версия текущего поколения предлагает пользователям 6-8 ГБ оперативной и 64-256 ГБ энергонезависимой памяти. В 40 000 рублей изначально был оценён вариант с 8 ГБ ОЗУ в паре с накопителем на 128 ГБ. Сейчас за этот вариант отдать нужно примерно на 13 000 рублей меньше. Версия с 6 ГБ оперативки обойдётся почти в 23 000 рублей, хотя ещё пару месяцев назад за смартфон просили на 11 000 рублей больше.

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В начальной конфигурации памяти Xiaomi Mi 10 Lite оснащён 6 ГБ ОЗУ, а встроенное хранилище может вмещать скромные 64 ГБ данных. Сейчас цена пробила отметку 22 000 рублей, опустившись примерно на 9000 рублей по сравнению со стартом продаж. Наконец, 45 000 рублей стоила версия 8/256 ГБ. Сейчас её можно купить по цене от 30 000 рублей.

Смартфон несёт на борту чипсет Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц. Однокристальная система объединяет CPU на базе Kryo 475 Prime/Gold/Silver и GPU Adreno 620. Электроника Xiaomi Mi 10 Lite получает питание от аккумулятора на 4160 мА*ч с 20-ваттной зарядкой по проводу. Модель поддерживает технологии USB Power Delivery 3.0 и Qualcomm Quick Charge 4+.

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Модель располагает квинтетом оптических модулей. Разрешение главной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а спереди установлен сенсор на 16 Мп. 8-мегапиксельный модуль получил ультраширокоугольную оптику. Важно отметить, что в Китае был представлен смартфон Mi 10 Youth, который вместо одной из 2-Мп матриц имеет перископный телеобъектив с 5-кратным зумом. Многие источники пишут, что в Европе он продаётся как Mi 10 Lite Zoom, и под таким названием девайс может вам встречаться на торговых площадках. Однако, официально Mi 10 Lite Zoom представлен не был и отсутствует на официальных сайтах компании во всех странах.

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В завершение добавим, что герой заметки получил панель на органических светодиодах со встроенным дактилоскопом. Диагональ дисплея составляет 6,57 дюйма, а разрешение соответствует формату FHD+. В ближайшее время компания начнёт тестировать на Xiaomi Mi 10 Lite софт Android 11 в составе прошивки MIUI 12. Из коробки смартфон получил Android 10 и MIUI 11. Из прочих параметров подчеркнём наличие NFC с поддержкой Google Pay, радио, ИК-излучателя, GPS, Wi-Fi, BT 5.1 и разъёма для проводной гарнитуры.

Заряжается устройство через симметричный порт USB Type-C. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии – 0,79 Вт/кг (голова) и 1,18 ВТ/кг (тело). Максимально допустимое значение SAR в Европе составляет 2 Вт/кг.