Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский гигант Xiaomi показал миру смартфоны серии Mi 10 в середине первого квартала этого года. Версия Pro в топовой модификации в Китае была оценена в 860 долларов, став самым дорогим решением в истории бренда. Затем модель вышла в Европе по цене 999 евро. В России стоимость составила от 80 000 рублей до 90 000 рублей в зависимости от объёма оперативной памяти и ёмкости хранилища, но только на «сером» рынке. Сейчас флагман можно приобрести намного дешевле.

реклама

Во время написания заметки купить Xiaomi Mi 10 Pro в России можно исключительно в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Если в конце весны стоимость составила 85 000 рублей, то уже сейчас за смартфон просят 70 000 рублей. При этом нужно отметить, что несколько недель назад флагмана нового поколения можно было заказать за 65 000 рублей. Версий с 8/12 ГБ оперативки и 256/512 ГБ встроенного хранилища пока что (уже) купить нельзя.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Xiaomi Mi 10 Pro наряду со стандартным изданием – первые смартфоны бренда, которые могут похвастаться Super AMOLED панелью с частотой обновления 90 Гц. В минувшем году компания выпустила модели Redmi K30 4G/5G со 120-герцовым дисплеем, но в его основе лежит матрица IPS. Под экраном установлен оптический сенсор для идентификации пользователя по отпечатку пальца. В левом углу вверху разместилась фронтальная камера на 20 Мп с поддержкой Face Unlock. Диагональ дисплея составила 6,67 дюйма, а разрешение – Full HD+.

реклама

Главная камера отличается 108-мегапиксельным датчиком изображения и наличием сразу двух телеобъективов. Их разрешение составляет 12 Мп и 8 Мп. Кратность зума – 2x и 3,7x соответственно. Также площадка на тыльной стороне содержит ультраширокоугольный модуль с 20-мегапиксельным датчиком изображения. Снимать видео флагман нового поколения может в формате 8K UHD с частотой 30 FPS.

Сердцем Xiaomi Mi 10 Pro выступает 7-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 865. Однокристальная система содержит 8-ядерный CPU с частотой до 2,84 ГГц. Графикой в процессоре занимается ускоритель Adreno 650 GPU. В AnTuTu модель набирает порядка 600 000 баллов, в многопоточном режиме Geekbench – 3300 баллов, а в GFXBench смартфон выдаёт 42 FPS (ES 3.1).

реклама

Подсистема питания представлена встроенным аккумулятором с поддержкой проводной зарядки USB power Delivery 3.0. Мощность составляет 50 Вт. Также заявлена возможность беспроводным способом заряжать батарею. Мощность – 30 Вт. Восполняется заряда аккумулятора через порт USB Type-C.

реклама

Корпус Xiaomi Mi 10 Pro сделан из стекла и металла. Защита от воды и пыли отсутствует. Нет в смартфоне слота под microSD и выхода под проводные наушники. Зато модель может похвастаться чипом NFC, адаптером Bluetooth 5.1, поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и стереофоническими динамиками. Коэффициент поглощения электромагнитной энергии составил 0,99 Вт/кг (тело) и 0,69 Вт/кг (голова). Флагман работает на базе фирменного софта MIUI 12 с ОС Android 10. Осенью версия Pro станет одним из первых смартфонов на рынке, для которых будет выпущена стабильная операционная система Android 11.