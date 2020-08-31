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Компания Xiaomi всё лето тестирует программное обеспечение MIUI 12 на Android 10 для Redmi Note 7 и Redmi Note 8. Первая модель уже в Китае успела получить стабильную прошивку, а вот глобальная версия не была выпущена до сих пор. То же самое касается и Redmi Note 8T. В последний день лета появилась очередная порция информации о релизе программного обеспечения.

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Как стало известно, Xiaomi Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T будут обновлены до конца третьего квартала этого года, т.е. уже в следующем месяце. То же самое касается и Redmi Note 7S, эксклюзивной модели для индийского рынка. Она уже тестируется вместе с MIUI 12.0.0.2.QFGINXM. Глобальная прошивка будет построена на базе операционной системы Android 10. Точная дата старта распространения апдейта пока что не называется.

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Между смартфонами есть немало общего. Они были анонсированы в прошлом году. Каждая модель имеет аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой 18-ваттной зарядкой по проводу. Дисплей IPS имеет диагональ 6,3 дюйма, разрешение Full HD+ и вырез в виде капли, в котором обосновалась 13-мегапиксельная фронтальная камера. Из общего отметим пластиковый каркас с защитой от брызг, операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10 из коробки, а также набор всех основных интерфейсов и тыльный сканер отпечатков пальцев.

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Xiaomi Redmi Note 7

Напомним, что Redmi Note 7 – дебютный смартфон, выпущенный после того, как серия Redmi стала независимым брендом. Модель первой в ассортименте китайской компании получила 48-мегапиксельную основную камеру на базе матрицы Samsung ISOCELL GM1. Электронным сердцем выступает 14-нанометровая однокристальная система Snapdragon 660.

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Xiaomi Redmi Note 8

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Xiaomi Redmi Note 8 может похвастаться квадрокамерой. Она имеет разрешение 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 8 Мп. Последний модуль имеет ультраширокуогольный телеобъектив. На момент премьеры модель была самым дешёвым смартфоном с Quad-камерой на рынке при цене от 130 долларов за версию 3/32 ГБ в Китае. Вычислительным центром устройства служит однокристальная система Snapdragon 665, которая выполняется по нормам 11-нанометровой технологии.

Redmi Note 8T имеет всё то же, что и стандартное издание. Главное отличие – наличие чипа NFC. Также версия T оказалась немного крупнее и тяжелее. Её вес составил 200 граммов против 190 граммов, а габаритные размеры – 161,1 х 75,4 х 8,6 мм против 158,3 х 75,3 х 8,4 мм.

Xiaomi Redmi Note 8T

В завершение добавим, что серия восьмого поколения включает ещё и версию Pro. Она уже успела получить MIUI 12 на базе операционной системы Android 10 за пределами Китая. В частности, в конце прошлой недели вышла российская прошивка под номером v12.0.3.0.QFFRUXM.