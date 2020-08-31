Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Huawei P40 Pro+ был анонсирован в конце первого квартала 2020 года, но в продаже появился лишь спустя пару месяцев. Возможно, это один из последних флагманских смартфонов китайской компании на фирменном процессоре Kirin. В любом случае весенняя новинка – уникальное решение на рынке, если говорить о камере, которая является её ключевой особенностью.

реклама

Рекомендованная цена смартфона в России составила 99 990 рублей. Спустя несколько недель после начала продаж стоимость существенно снизилась. Если у официальных ретейлеров купить Huawei P40 Pro+ можно за 89 990 рублей, например, в «Эльдорадо» или «М.Видео», то на сером рынке цена уже упала до 85 000 рублей. Все предложения ждут вас в каталоге «Яндекс.Маркет».

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Напомним, что Huawei P40 Pro+ имеет керамический корпус. Рамка, к слову, тоже сделана из керамики. Габариты составили 158,2 х 72,6 х 9 мм. Благодаря керамике на тыльной панели разработчикам удалось реализовать поддержку технологии подзарядки беспроводным способом. Мощность составила 40 Вт. Не отходя от кассы, отметим, что флагман также имеет и 40-ваттную проводную зарядку через USB Type-C, а ёмкость комплектной батареи составляет 4200 мА*ч.

реклама

Российская версия смартфона предлагает покупателям 8 ГБ оперативной памяти в паре с внутренним хранилищем UFS 3.0, рассчитанным на 512 ГБ. Это топовая конфигурация. Сердцем флагмана выступает 7-нанометровый чипсет Kirin 990 5G. Система-на-кристалле работает на частоте до 2,86 ГГц, а за графику отвечает Mali-G76 MP16. Одной из особенностей изделия является двойной блок NPU для задач искусственного интеллекта.

Главная фишка смартфона – его камера. Huawei P40 Pro+ является первым и пока единственным решением в мире, которое имеет перископный телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом. Светосила при этом составляет f/4,4. Также есть оптическая стабилизация. В состав основной камеры входит ещё один телефотомодуль. Причём также на 8 Мп. Но он используется для 3-кратного зума без потери качества.

реклама

В главной камере применяется уникальный датчик изображения Sony IMX700. Он имеет разрешение 50 Мп и доказывает, что количество пикселей в качестве снимков играет роль далеко не всегда. Сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма дополнен 23-миллиметровым объективом с диафрагмой f/1,9. Ультраширокоугольный модуль получил 40-мегапиксельное разрешение, автоматическую фокусировку PDAF и остался без оптической стабилизации. Записывать видео в 8K UHD смартфон не умеет. Зато заявлена поддержка 4K Ultra HD с частотой 60 к/сек. Причём и на фронтальную камеру тоже. В её основе лежит 32-мегапиксельная матрица.

реклама

Huawei P40 Pro+ стал одним из немногих смартфонов китайской компании, который располагает панелью с частотой обновления 90 Гц. Дисплей на органических светодиодах имеет диагональ 6,58 дюйма, разрешение FHD+, поддерживает HDR10, а в овальном вырезе вместе с упомянутой фронтальной камерой обосновался ИК-сенсор для 3D-распознавания лиц. Под экраном размещён оптический сканер для считывания отпечатков пальцев.

Корпус флагмана нового поколения получил защиту от воды IP68. Выход под наушники не предусмотрен. Также нет стереодинамиков – компания продолжает гнуть свою линий и выпускать топовые решения без речевого динамика вообще. Его роль на себя успешно берёт экран. Из прочего отметим NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1.

Huawei P40 Pro+ остался без сервисов Google. Производитель продолжает развивать фирменный магазин ПО App Gallery, но конкурировать с Google Play он всё ещё не может. Программной платформой выступает ОС Android 10. «Зелёный робот» дополнен проприетарной прошивкой EMUI 10.1 Уже осенью флагман обзаведётся надстройкой EMUI 11 на операционной системе Android 11.