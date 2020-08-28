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Несколько дней назад европейские пользователи начали получать стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 для смартфона Redmi Note 8 Pro. 24 августа владельцы устройства начали сообщать о выходе обновления, а спустя три дня китайская компания официально подтвердила релиз новой версии ПО. Сегодня, 28 августа, MIUI 12 стала доступна российским пользователям.

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Как сообщается, прошивка распространяется «по воздуху» под номером v12.0.3.0.QFFRUXM. В связи с тем, что апдейт рассылается волнами, не все владельцы Xiaomi Redmi Note 8 Pro получат его одновременно. Если вы не хотите ждать OTA-обновления, можете скачать архив и установить его через родной режим восстановления. Стоит отметить, что MIUI 12 не приносит одну из самых разрекламированных особенностей программного обеспечения нового поколения. Речь идёт о так называемых «суперобоях». Эту фишку компания оставила только для более дорогих смартфонов.

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Что касается модели Redmi Note 8 Pro, её представили 29 августа 2019 года, т.е. уже завтра она будет праздновать первую годовщину. Стоимость смартфона в Китае составила от 200 долларов до 250 долларов в зависимости от модификации. В России модель появилась по цене от 19 990 рублей за начальную конфигурацию.

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Pro-версия восьмого поколения не потеряла актуальность спустя год, хотя уже вовсю китайский производитель продаёт смартфоны 9-й серии. Прошлогодняя модель стала первым на рынке решением, оснащённым 12-нанометровым однокристальным процессором Helio G90Tот MediaTek. К нему в пару может быть предусмотрено до 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя в топовой комплектации на китайском рынке составляет 256 ГБ.

Также Redmi Note 8 Pro – первая модель в индустрии с 64-мегапиксельной основной камерой. Помимо сенсора с рекордным разрешением на рынке (на момент анонса) в смартфоне также установлены два датчика изображения на 2 Мп и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. А видео снимать можно в 4K UHD. Для желающих фотографировать сами себя есть 20-мегапиксельная селфи-камера в каплевидном вырезе на лицевой стороне.

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Дисплей IPS имеет диагональ 6,53 дюйма. В его основе лежит Full HD+ матрица, окружённая относительно тонкими экранными рамками. Дактилоскопический сенсор обосновался на тыльной стороне смартфон, которая оформлена стеклом Gorilla Glass. В состав одного из самых продаваемых телефонов 2019 года вошла аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой. Также на борту есть разъём для наушников и чип NFC (впервые в серии).

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro вышел с ОС Android 9.0 Pie и MIUI 10. Вместе с MIUI 11 в прошлом году он получил программное обеспечение Android 10. Шансы обзавестись и операционной системой Android 11 у смартфона, откровенно говоря, небольшие. А вот рассчитывать как минимум ещё на два обновления прошивки после MIUI 12 пользователи могут, судя по опыту других устройств. Например, модели Xiaomi Mi 6, Mi Max 2 и Mi Note 3, которые были анонсированы в 2017 году с MIUI 8 из коробки, тоже получат MIUI 12. Правда, на Android 9.0 Pie.