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Китайская компания Xiaomi официально объявила о выходе стабильной версии MIUI 12 для своих пяти смартфонов. Сразу отметим, что некоторые модели начали получать апдейт ещё несколько дней назад. Однако, официально производитель о выходе обновления сообщил только сейчас.

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Xiaomi Mi 9 Lite получил европейскую версию MIUI 12 под номером v12.0.3.0.QFCEUXM (скачать). Распространение первого обновления было приостановлено в связи с рядом обнаруженных уязвимостей. Скачав архив, по указанной выше ссылке, установить апдейт можно через родной режим восстановления.

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Xiaomi Mi 9 Lite был анонсирован в середине сентября прошлого года и позиционировался в качестве доступного камерофона. В смартфоне есть 32-мегапиксельная фронталка и основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп без зум-объектива.

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Сердцем стал не самый свежий мобильный процессор Snapdragon 710. Даже на момент премьеры телефона 10-нанометровой SoC уже исполнилось полтора года. Питание обеспечивает аккумулятор на 4030 мА*ч, а дисплей OLED имеет встроенный биометрический сенсор и диагональ 6,39 дюйма.

Глобальная версия MIUI 12 добралась до флагманского смартфона 2018 года Xiaomi Mi MIX 3, и с высокой долей вероятности поддержка устройства на этом заканчивается. Что интересно, более новая модель с возможностью работы в сетях пятого поколения, Mi MIX 3 5G, не получит ни Android 10, ни MIUI 12. Поэтому пользователям, потратившим 500/600 евро на девайс, можно только посочувствовать.

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Что касается Xiaomi Mi MIX 3 с поддержкой 4G, он оснащён чипсетом Snapdragon 845, а встроенная батарея имеет ёмкость 3200 мА*ч. Корпус сделан из стекла и металла, но для ценителей предусмотрена керамическая версия. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп, а фронтальной – 24 Мп + 2 Мп. Фишка модели – форм-фактор. Xiaomi Mi MIX 3 стал первым слайдером компании. Глобальная прошивка проходит под номером MIUI 12.0.1.0.QEEMIXM (скачать).

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Уже второй апдейт за несколько дней получил новенький флагман Xiaomi Mi 10 Ultra, который является лучшим камерофоном по версии DxOMark. На этот раз производитель выпустил для него китайскую версию MIUI 12.0.8.0.QJJCNXM (скачать).

Смартфон первым в мире обзавёлся 120-ваттной проводной зарядкой. Мощность подзарядки беспроводным путём составила 55 Вт. Ёмкость встроенного аккумулятора – 4500 мА*ч. Также Mi 10 Ultra – первое решение китайской компании со 120-герцовым дисплеем AMOLED.

В основной камере используются модули разрешением 48 Мп, 48 Мп, 20 Мп и 12 Мп, а во фронталке установлена скромная 20-мегапиксельная матрица. Аппаратная платформа построена вокруг 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 865.

Компания также перевыпустила апдейт для флагмана 2018 года Xiaomi Mi 8 UD. Модель оснащена Snapdragon 845. Теперь для неё доступна версия под номером v12.0.2.0.QECCNXM (скачать). При желании через Recovery можно установить апдейт и на Mi 8 Pro, т.к. смартфоны не отличаются.

В Xiaomi Mi 8 UD установлена панель OLED с интегрированным биометрическим датчиком. Встроенный аккумулятор оказался довольном скромным. Его ёмкость составила лишь 3000 мА*ч. Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 20 Мп.

Наконец, пятая модель, получившая апдейт, называется Xiaomi Mi 9 SE. Опять же, владельцы смартфона почти две недели назад получили возможность установить новую версию программного обеспечения, но официальное заявление о выходе обновления было опубликовано лишь вчера. Теперь помимо российской прошивки (скачать) доступны европейская (скачать) и глобальная (скачать)

Xiaomi Mi 9 SE – первый в мире умный телефон на Snapdragon 712 и самая доступная модель компании на момент премьеры с интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев. На борту также есть основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 12 Мп, 20-мегапиксельная фронталка и АКБ на 3070 мА*ч.