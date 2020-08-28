Стали известны характеристики Sony Xperia 5 II – Snapdragon 865, 120-Гц кинематографический экран, NFC и аккумулятор на 4000 мА*ч
В сентябре компания Sony представит флагманский смартфон Xperia 5 II. Грядущая новинка станет чуть уменьшенной версией модели Xperia 1 II, которую анонсировали полгода назад, и улучшенным вариантом модели 2019 года Xperia 5. Премьера состоится в следующем месяце, а тем временем на просторах всемирной паутины появились технические характеристики нового флагмана производителя из Страны восходящего Солнца.
реклама
Смартфон будет оборудован 6,1-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с типичным соотношением сторон для моделей Sony – 21 к 9. Матрица будет выполняться по технологии OLED и получит поддержку стандарта HDR10+. Биометрический сенсор при этом расположится на боковом торце. Sony Xperia 5 II станет первым решением японской компании с поддержкой частоты обновления 120 Гц и частотой сенсорного слоя 240 Гц. Габариты корпуса составят 158 х 68 х 8 мм.
Сердцем грядущей новинки станет 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составит 128 ГБ, а для расширения хранилища будет предусмотрен слот под microSD. Подсистема питания будет представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой технологии быстрой проводной зарядки USB Power Delivery.
реклама
В основной камере Sony Xperia 5 будет установлено три 12-мегапиксельных датчика изображения. Главный модуль имеет апертуру f/1,7, 24-миллиметровую оптику, а угол обзора составляет 82 градусов. Телеобъектив со светосилой f/2,4 обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение. Наконец, ультраширокоугольный модуль получил оптику с диафрагмой f/2,2 и угол захвата 124 градуса. Смартфону также приписывают оптическую стабилизацию изображения и поддержку записи видео в 4K Ultra HD с частотой до 120 FPS.
Sony Xperia 5 II получил поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения и останется без разъёма для наушников. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Из прочих параметров отметим операционную систему Android 10, порт USB Type-C и Wi-Fi 6.
реклама
Напомним, что все вышеперечисленные параметры, кроме 120-герцовой панели и аккумулятора на 3140 мА*ч, есть и у Sony Xperia 5. В то же время от модели Xperia 1 II предстоящая новинка будет отличаться исключительно параметрами экрана. Презентация Sony Xperia 5 II состоится 17 сентября текущего года, но стоимость пока что не уточняется.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила