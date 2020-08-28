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В середине апреля этого года в Европе состоялась премьера смартфона OnePlus 8. Его оценили в 699/799 евро в зависимости от комплектации. В России флагман официально не продаётся, но в конце весны он появился на «сером» рынке, где стоимость стартовала с отметки 57 000 рублей. Сейчас смартфон можно купить намного дешевле.

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В начальной модификации модель нового поколения несёт на борту 8 ГБ оперативки. Встроенный флеш-накопитель имеет ёмкость 128 ГБ. Если на старте продаж цена составила 57 000 рублей, то сейчас смартфон можно купить примерно за 41 000 рублей (-28%).

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В топовой конфигурации флагман комплектуется постоянным запоминающим устройством, вмещающим 256 ГБ данных, а объём оперативной памяти составляет 256 ГБ. Сейчас купить OnePlus 8 можно менее чем за 44 000 рублей (-32%), тогда как на старте продаж в России за модель просили 65 000 рублей.

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Смартфон несёт на борту 7-нанометровый флагманский чип SD865 от Qualcomm, а за питание отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 4300 мА*ч. Пиковая частота CPU составляет 2,84 ГГц, графикой занимается контроллер Adreno 650, а AnTuTu модель набирает в среднем 565 000 баллов. Комплектная батарея поддерживает 30-ваттную проводную зарядку, а восполнить заряд до 50% можно примерно за 20 минут.

Основная камера OnePlus 8 представлена тремя модулями, один из которых имеет разрешение 2 Мп и применяется для макросъёмки. Телеобъектив в смартфоне отсутствует. 16-мегапиксельный датчик изображения соединён с 14-миллиметровой оптикой с углом захвата 116 градусов. Разрешение стандартной камеры составляет 48 Мп. Она может похвастаться оптической стабилизацией изображения и поддержкой видеосъёмки в 4K UHD при 60 FPS.

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Во флагмане установлена панель Fluid AMOLED формата Full HD+. Матрица поддерживает стандарт HDR10+ и имеет частоту обновления 90 Гц. Диагональ дисплея составляет 6,55 дюйма, а защиту ему обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Слева в углу установлена фронтальная камера с 16-мегапиксельным разрешением.

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Смартфон заключён в корпус из стекла и металла. Он не обладает защитой от воды в отличие от старшей модели. Отсутствует и беспроводная зарядка наряду с гнездом под гарнитуру и слотом для microSD. Из интерфейсов имеются NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Также отметим стереофонические динамики, USB Type-C, встроенный в дисплей дактилоскопический сканер и операционную систему Android 10. ОС лежит в основу проприетарного программного обеспечения Oxygen OS 10.

Сейчас китайская компания уже тестирует прошивку Oxygen OS 11, которая построена на базе Android 11 Beta 3. Уже через несколько недель производитель начнёт распространять стабильную сборку Oxygen OS 11 на Android 11.