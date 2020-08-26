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Xiaomi выпустила закрытую бета-версию MIUI 12 почти для четырёх десятков смартфонов 2018-2020 годов. Прошивка от 25 августа 2020 года основана на Android 11 Beta 3 и Android 10 в зависимости от модели.

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В этот раз апдейт получил все телефоны двухлетней давности, для которых производитель выпускает регулярные апдейты. Речь идёт о семействе Xiaomi Mi 8, флагманах Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и о бюджетной фаблете Mi Max 3 с 6,9-дюймовым дисплеем и стереодинамиками. Отметим, что все эти смартфоны уже с начала следующего месяца перестанут получать регулярные апдейты.

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MIUI 12 v20.8.25 на операционной системе Android 11 Beta 3 доступна исключительно для четырёх флагманских решений года нынешнего. Это Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. Все они оснащены 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865 и поддерживают работу в сетях пятого поколения. С высокой долей вероятности, именно этот квартет первым получил и прошивку на базе стабильной версии Android 11.

Поддержкой 5G могут похвастаться ещё несколько аппаратов 2019 и 2020 годов. Это Xiaomi Mi 9 Pro 5G на Snapdragon 855+, а также дуэт Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G на Dimensity 820 5G. Мобильным процессором производства компании MediaTek оборудовано только четыре смартфона. Помимо двух указанных ранее это ещё Redmi K30 Ultra и Redmi Note 8 Pro на Dimensity 1000+ и Helio G90T соответственно.

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Отдельно стоит отметить, что без обновления остались Redmi K30 5G и Xiaomi Mi 10 Youth 5G на Snapdragon 765G, а также Xiaomi Mi CC9e и Redmi Note 8 на Snapdragon 665. Компания не сообщает, почему эта четвёрка не получила свежего апдейта.

Мы чуть раньше упоминали, что Redmi K30 Ultra обзавёлся новой версией прошивки. Это первое обновление для смартфона, вышедшего в честь десятого дня рождения компании. Вместе с ним был представлен и Xiaomi Mi 10 Ultra. Он тоже впервые получил закрытую прошивку MIUI 12 Closed Beta.