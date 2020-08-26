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36 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов получили прошивку MIUI 12 на Android 10 и Android 11

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Xiaomi выпустила закрытую бета-версию MIUI 12 почти для четырёх десятков смартфонов 2018-2020 годов. Прошивка от 25 августа 2020 года основана на Android 11 Beta 3 и Android 10 в зависимости от модели.

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В этот раз апдейт получил все телефоны двухлетней давности, для которых производитель выпускает регулярные апдейты. Речь идёт о семействе Xiaomi Mi 8, флагманах Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и о бюджетной фаблете Mi Max 3 с 6,9-дюймовым дисплеем и стереодинамиками. Отметим, что все эти смартфоны уже с начала следующего месяца перестанут получать регулярные апдейты.

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MIUI 12 v20.8.25 на операционной системе Android 11 Beta 3 доступна исключительно для четырёх флагманских решений года нынешнего. Это Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. Все они оснащены 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865 и поддерживают работу в сетях пятого поколения. С высокой долей вероятности, именно этот квартет первым получил и прошивку на базе стабильной версии Android 11.

Поддержкой 5G могут похвастаться ещё несколько аппаратов 2019 и 2020 годов. Это Xiaomi Mi 9 Pro 5G на Snapdragon 855+, а также дуэт Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G на Dimensity 820 5G. Мобильным процессором производства компании MediaTek оборудовано только четыре смартфона. Помимо двух указанных ранее это ещё Redmi K30 Ultra и Redmi Note 8 Pro на Dimensity 1000+ и Helio G90T соответственно.

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Отдельно стоит отметить, что без обновления остались Redmi K30 5G и Xiaomi Mi 10 Youth 5G на Snapdragon 765G, а также Xiaomi Mi CC9e и Redmi Note 8 на Snapdragon 665. Компания не сообщает, почему эта четвёрка не получила свежего апдейта.

Мы чуть раньше упоминали, что Redmi K30 Ultra обзавёлся новой версией прошивки. Это первое обновление для смартфона, вышедшего в честь десятого дня рождения компании. Вместе с ним был представлен и Xiaomi Mi 10 Ultra. Он тоже впервые получил закрытую прошивку MIUI 12 Closed Beta.

#
Смартфон
Год
Версия ОС
Скачать прошивку
1
Redmi Note 7
2019
Android v10
2
Redmi Note 7S
2019
Android v10
3
Redmi Note 7 Pro
2019
Android v10
4
Redmi Note 8 Pro
2019
Android v10
5
Redmi K20
2019
Android v10
6
Redmi K20 Pro
2019
Android v10
7
Redmi K20 Pro Premium
2019
Android v10
8
Redmi K30 4G
2019
Android v10
9
Redmi K30 Pro 5G
2020
Android v11
10
Redmi 10X 5G
2020
Android v10
11
Redmi 10X Pro 5G
2020
Android v10

12
Xiaomi Mi 8
2018
Android v10
13
Xiaomi Mi 8 SE
2018
Android v10
14
Xiaomi Mi 8 UD
2018
Android v10
15
Xiaomi Mi 8 EE
2018
Android v10
16
Xiaomi Mi 8 Lite
2018
Android v10
17
Xiaomi Mi 8 Youth
2018
Android v10
18
Xiaomi Mi 9
2019
Android v10
19
Xiaomi Mi 9T
2019
Android v10
20
Xiaomi Mi 9 SE
2019
Android v10
21
Xiaomi Mi 9 Lite
2019
Android v10
22
Xiaomi Mi 9T Pro
2019
Android v10
23
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
2019
Android v10
24
Xiaomi Mi 10 5G
2020
Android v11
25
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
2020
Android v11
26
Xiaomi Mi Note 10
2019
Android v10
27
Xiaomi Mi Note 10 Pro
2019
Android v10
28
Xiaomi Mi CC9
2019
Android v10
29
Xiaomi Mi CC9 Pro
2019
Android v10
30
Xiaomi Mi CC9 Meitu
2019
Android v10
31
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
2019
Android v10
32
Xiaomi Mi MIX 2S
2018
Android v10
33
Xiaomi Mi MIX 3
2018
Android v10
34
Xiaomi Mi Max 3
2018
Android v10

35
POCO X2
2020
Android v10
36
POCO F2 Pro
2020
Android v11

37
Xiaomi Mi 10 Ultra
2020
Android v10
38
Redmi K30 Ultra
2020
Android v10
39
Xiaomi Mi 8 Pro
2018
Android v10
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