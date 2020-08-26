36 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов получили прошивку MIUI 12 на Android 10 и Android 11
Xiaomi выпустила закрытую бета-версию MIUI 12 почти для четырёх десятков смартфонов 2018-2020 годов. Прошивка от 25 августа 2020 года основана на Android 11 Beta 3 и Android 10 в зависимости от модели.
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В этот раз апдейт получил все телефоны двухлетней давности, для которых производитель выпускает регулярные апдейты. Речь идёт о семействе Xiaomi Mi 8, флагманах Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и о бюджетной фаблете Mi Max 3 с 6,9-дюймовым дисплеем и стереодинамиками. Отметим, что все эти смартфоны уже с начала следующего месяца перестанут получать регулярные апдейты.
MIUI 12 v20.8.25 на операционной системе Android 11 Beta 3 доступна исключительно для четырёх флагманских решений года нынешнего. Это Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. Все они оснащены 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865 и поддерживают работу в сетях пятого поколения. С высокой долей вероятности, именно этот квартет первым получил и прошивку на базе стабильной версии Android 11.
Поддержкой 5G могут похвастаться ещё несколько аппаратов 2019 и 2020 годов. Это Xiaomi Mi 9 Pro 5G на Snapdragon 855+, а также дуэт Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G на Dimensity 820 5G. Мобильным процессором производства компании MediaTek оборудовано только четыре смартфона. Помимо двух указанных ранее это ещё Redmi K30 Ultra и Redmi Note 8 Pro на Dimensity 1000+ и Helio G90T соответственно.
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Отдельно стоит отметить, что без обновления остались Redmi K30 5G и Xiaomi Mi 10 Youth 5G на Snapdragon 765G, а также Xiaomi Mi CC9e и Redmi Note 8 на Snapdragon 665. Компания не сообщает, почему эта четвёрка не получила свежего апдейта.
Мы чуть раньше упоминали, что Redmi K30 Ultra обзавёлся новой версией прошивки. Это первое обновление для смартфона, вышедшего в честь десятого дня рождения компании. Вместе с ним был представлен и Xiaomi Mi 10 Ultra. Он тоже впервые получил закрытую прошивку MIUI 12 Closed Beta.
|
#
|
Смартфон
|
Год
|
Версия ОС
|
Скачать прошивку
|
1
|
Redmi Note 7
|
2019
|
Android v10
|
2
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
Android v10
|
3
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
Android v10
|
4
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
Android v10
|
5
|
Redmi K20
|
2019
|
Android v10
|
6
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
Android v10
|
7
|
Redmi K20 Pro Premium
|
2019
|
Android v10
|
8
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
Android v10
|
9
|
Redmi K30 Pro 5G
|
2020
|
Android v11
|
10
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
Android v10
|
11
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
Android v10
|
|
12
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
Android v10
|
13
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
|
Android v10
|
14
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2018
|
Android v10
|
15
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
2018
|
Android v10
|
16
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
Android v10
|
17
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
Android v10
|
18
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
Android v10
|
19
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
Android v10
|
20
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
Android v10
|
21
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
Android v10
|
22
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
Android v10
|
23
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
Android v10
|
24
|
Xiaomi Mi 10 5G
|
2020
|
Android v11
|
25
|
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
|
2020
|
Android v11
|
26
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
Android v10
|
27
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
Android v10
|
28
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
Android v10
|
29
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
Android v10
|
30
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
Android v10
|
31
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
2019
|
Android v10
|
32
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
2018
|
Android v10
|
33
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
Android v10
|
34
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
Android v10
|
|
35
|
POCO X2
|
2020
|
Android v10
|
36
|
POCO F2 Pro
|
2020
|
Android v11
|
|
37
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
2020
|
Android v10
|
38
|
Redmi K30 Ultra
|
2020
|
Android v10
|
39
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
2018
|
Android v10
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