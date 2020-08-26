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Очередная порция смартфонов компаний Honor и Huawei получили новую версию прошивки Magic UI 3.1 и EMUI 10.1 соответственно. По традиции напомним, что единственная разница между программным обеспечением заключается в названии, а построено оно на базе операционной системы Android 10. Мало того, модели Honor долгое время выходили с EMUI, после чего некоторые начали получать Magic UI. В связи с этим для некоторых старых смартфонов Magic UI 3.1 приходит вместе с прошивкой под номером v10.xxx. Но в этом материале таких устройств не будет.

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Самый старый смартфон в этом списке – Huawei Mate 20 Pro. Его представили в далёком 2018 году. Это первый девайс китайской компании на чипе Kirin 980 и дебютная модель с поддержкой технологии 3D-распознавания лиц. Модель имеет три камеры разрешением 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, фронталку на 24 Мп и изогнутую с боков матрицу OLED с интегрированным дактилоскопом.

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Флагман двухлетней давности получил EMUI 10.1.0277 со всеми новшествами программного обеспечения, но заплатка безопасности операционной системы датируется лишь июнь, хотя некоторые смартфоны уже успели получить патч за август. Размер обновления составляет свыше 5,1 ГБ. Из параметров также отметим стереозвук, аккумулятор на 4200 мА*ч и защиту от воды. К слову, Mate 20 Pro имеет сервисы Google.

А вот флагман уже нового поколения не может похвастаться Google Mobile Services. Ему «прилетела» версия EMUI 10.1.0.156 с патчем за август 2020 года. Размер обновления составляет чуть менее 1 ГБ и пока оно доступно исключительно китайским пользователям.

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Из параметров Huawei Mate 30 Pro 5G отметим фронтальную камеру на 32 Мп, мобильный процессор Kirin 990 и основную камеру разрешением 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп. У предшественника смартфон позаимствовал систему Face ID, а ёмкость аккумулятора выросло до 4500 мА*ч.

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EMUI 10.1.1.192 вышла на Huawei nova 7 SE 5G. Прошивка оптимизировала отображение анимации, улучшила качество звука во время разговоров и при воспроизведении музыки, а также повысила стабильность работы системы.

Смартфон получил новый чипсет Kirin 820 5G. Quad-камера на тыльной панели имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Во фронталке установлена матрица на 16 Мп. Ёмкость комплектной батареи в nova 7 SE 5G составила 4000 мА*ч.

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Huawei P30 Pro, лучший камерофон минувшего года, сейчас активно обновляется во многих регионах. В частности, индийские пользователи начали получать EMUI 10.1.0.146. В России тоже флагман продолжает обновляться с EMUI 10 на EMUI 10.1. Хотя рассылка апдейта началась ещё в прошлом месяце.

Модель первой получила перископный модуль на 8 Мп с 5-кратным зумом. В основной камере также есть модули на 40 Мп и 20 Мп. Фронталка – 20-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора составила 4200 мА*ч, а сердцем смартфона стала однокристальная система Kirin 980.

Теперь перейдём к смартфонам Honor. Только две модели получили Magic UI 3.1 в течение прошлой недели. Первая – Honor Play 4T Pro. Её посетила версия под номером v3.1.0.103, которая оптимизировала работу систему.

Телефон оснащён тройной камерой. Она объединяет модули на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Во фронталке используется сенсор на 16 Мп. Вычислительным центром выступает SoC Kirin 810, а питание чипсет получает от встроенного аккумулятора на 4000 мА*ч.

Наконец, Honor 30S обзавёлся Magic UI 3.1.1.192. Напомним, что именно в этом модели состоялся дебют программного обеспечения Magic UI 3.1.0.000. Новшества те же, что и в nova 7 SE 5G, поэтому не будем повторяться.

Смартфон несёт на борту аккумулятор на 4000 мА*ч, новый чип Kirin 820 5G, и 16-Мп фронталку. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 3-кратный оптический зум.