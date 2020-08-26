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В начале этого месяца южнокорейская компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra в качество ультимативного решения 2020 года с минимальным количеством компромиссов. В начальной модификации памяти новинку оценили в 99 990 рублей. Уже в России смартфон можно приобрести намного дешевле.

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Официальные магазины пока не спешат снижать стоимость новинки. Например, Samsung Galaxy Note 20 Ultra купить в «Ситилинк» дёшево не получится. За него просят стартовые 99 990 рублей. А вот на «сером» рынке цена уже снизилась на 14 000 рублей и теперь составляет около 86 000 рублей. Причём пару дней назад фаблет стоил дороже на несколько тысяч рублей. Напомним, что в базовой модификации флагман предлагает 8 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным флеш-накопителем, который может вмещать до 256 ГБ данных с учётом файлов операционной системы.

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Модель нового поколения получила поддержку работы с фирменным цифровым пером S Pen с 9-мс задержкой. Стилус оборудован акселерометром, гироскопом и синхронизируется со смартфоном по протоколу Bluetooth. Корпус флагмана обзавёлся защитой IP68. Задник и лицевая панель защищены стеклом Gorilla Glass Victus (7-е поколение).

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Спереди установлена панель Dynamic AMOLED собственного производства Samsung. Как и в случае с семейством Galaxy S20, частота обновления 120 Гц поддерживается только при разрешении Full HD+. В формате 3K придётся снижать её до 60 Гц. По слухам, связано это с тем, что южнокорейской компании не удалось реализовать поддержку 120 Гц при Quad HD+ на чипе Exynos 990. Поэтому и для версии на Snapdragon 865 было принято решение заставить пользователей выбирать между повышенной частотой обновления и высоким разрешением дисплея.

К слову, российская версия Samsung Galaxy Note 20 Ultra оснащена 7-нанометровой SoC Snapdragon 865. Дисплей в смартфоне построен на 6,9-дюймовой панели Infinity-O с отверстием под 10-мегапиксельную фронтальную камеру. Под экраном располагается ультразвуковой дактилоскопический датчик. Также отметим поддержку HDR10+.

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За питание отвечает аккумуляторная батарея на 4500 мА*ч. Она получила скромную 15-ваттную беспроводную зарядку по стандарту Qi. Также заявлена подзарядка через USB Type-C (Power Delivery 3.0). Её мощность составляет 25 Вт. Из остального отметим стереозвук, поддержку режима Samsung DeX, операционную систему Android 10 и набор всех основных беспроводных интерфейсов. Разъём для проводной гарнитуры не предусмотрен.

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Основная камера в Samsung Galaxy Note 20 Ultra представлена тремя модулями и может снимать 8K-видео с частотой 30 к/сек. Главный модуль имеет разрешение 108 Мп, а телеобъектив – 12 Мп. Впервые компания решила использовать конструкцию перископа для 5-кратность зума. Разрешение ультраширокоугольной камеры составило 12 Мп. Она поддерживает технологию Super Steady Video. В двух других модулях есть система оптической стабилизации.

Флагман нового поколения доступен в белой, чёрной и бронзовой цветовых вариациях. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии составляет 0,34 Вт/кг (голова) и 1,47 Вт/кг (тело) при максимальном допустимом значении в Европе 2 Вт/кг.