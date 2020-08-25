Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi свой первый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения выпустила в 2019 году. Им стал флагман Mi 9 Pro 5G. Спустя несколько месяцев появилась более скромная модель – Redmi K30 5G. Она поступила в продажу в начале этого года по цене от 290 долларов за базовую модификацию. Сейчас смартфон можно купить намного дешевле.

реклама

Примерно на 85 долларов падает стоимость Xiaomi Redmi K30 5G в рамках распродажи «Миллион скидок» на AliExpress. Чтобы получить цену в районе 205 долларов, нужно применить купон продавца и ввести промокод POZVONIMAME. Ещё вчера с промокодом LETONEUHODI можно было сэкономить чуть больше, но на момент написания материала он перестал действовать. За 205 долларов смартфон предлагает 6 ГБ оперативки и встроенный флеш-накопитель объёмом 64 ГБ. В России модель не продаётся ни официально, ни на «сером» рынке.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Сразу отметим, что мы говорим о китайской версии устройства, поскольку за пределы Поднебесной оно так и не вышло. Поэтому на нормальную работу NFC без танцев с бубном рассчитывать не стоит. Что касается бэндов, заявлена поддержка B1 / B3 / B5 / B7 / B8.

реклама

Xiaomi Redmi K30 5G в своё время был самым дешёвым смартфоном с поддержкой сотовой связи 5G, если говорить об официально цене. Сейчас он вновь таким является, если покупать телефон на распродажах. Декабрьская новинка оснащена 7-нанометровой платформой Snapdragon 765G с графикой Adreno 620. Пиковая частота процессорного ядра Kryo 475 Prime составляет 2,4 ГГц.

Часть параметров модель позаимствовала у Redmi Note 8 Pro. Например, все основные интерфейсы, включая NFC и разъём для наушников, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч. В основной камере есть лишь одно изменение – разрешение сенсора для макросъёмки выросло с 2 Мп до 5 Мп. Параметры остальных модулей остались прежними – 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

реклама

Одна из особенностей Xiaomi Redmi K30 5G – дисплей IPS с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Он имеет диагональ 6,67 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+. Матрица поддерживает стандарт HDR10, а в вырезе установлены 20-мегапиксельный и 2-мегапиксельный оптические модули селфи-камеры.

реклама

Корпус смартфона сделан из металла, а сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. На боковом торце справа обосновался биометрический сенсор. Габаритные размеры модели составили 165,3 х 76,6 х 8,8 мм, а вес – 208 граммов. Защитой от воды она похвастаться не может.

В продаже Xiaomi Redmi K30 5G появился с программным обеспечением MIUI 11 и Android 10 в основе. Сейчас в Китае уже вышла для смартфона фирменная прошивка MIUI 12. Более свежая версия операционной системы пока что недоступна.