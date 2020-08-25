Xiaomi Redmi K30 5G рухнул в цене – Snapdragon 765G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор на 4500 мА*ч со скидкой 30%
Компания Xiaomi свой первый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения выпустила в 2019 году. Им стал флагман Mi 9 Pro 5G. Спустя несколько месяцев появилась более скромная модель – Redmi K30 5G. Она поступила в продажу в начале этого года по цене от 290 долларов за базовую модификацию. Сейчас смартфон можно купить намного дешевле.
реклама
Примерно на 85 долларов падает стоимость Xiaomi Redmi K30 5G в рамках распродажи «Миллион скидок» на AliExpress. Чтобы получить цену в районе 205 долларов, нужно применить купон продавца и ввести промокод POZVONIMAME. Ещё вчера с промокодом LETONEUHODI можно было сэкономить чуть больше, но на момент написания материала он перестал действовать. За 205 долларов смартфон предлагает 6 ГБ оперативки и встроенный флеш-накопитель объёмом 64 ГБ. В России модель не продаётся ни официально, ни на «сером» рынке.
Сразу отметим, что мы говорим о китайской версии устройства, поскольку за пределы Поднебесной оно так и не вышло. Поэтому на нормальную работу NFC без танцев с бубном рассчитывать не стоит. Что касается бэндов, заявлена поддержка B1 / B3 / B5 / B7 / B8.
реклама
Xiaomi Redmi K30 5G в своё время был самым дешёвым смартфоном с поддержкой сотовой связи 5G, если говорить об официально цене. Сейчас он вновь таким является, если покупать телефон на распродажах. Декабрьская новинка оснащена 7-нанометровой платформой Snapdragon 765G с графикой Adreno 620. Пиковая частота процессорного ядра Kryo 475 Prime составляет 2,4 ГГц.
Часть параметров модель позаимствовала у Redmi Note 8 Pro. Например, все основные интерфейсы, включая NFC и разъём для наушников, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч. В основной камере есть лишь одно изменение – разрешение сенсора для макросъёмки выросло с 2 Мп до 5 Мп. Параметры остальных модулей остались прежними – 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп.
реклама
Одна из особенностей Xiaomi Redmi K30 5G – дисплей IPS с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Он имеет диагональ 6,67 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+. Матрица поддерживает стандарт HDR10, а в вырезе установлены 20-мегапиксельный и 2-мегапиксельный оптические модули селфи-камеры.
реклама
Корпус смартфона сделан из металла, а сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. На боковом торце справа обосновался биометрический сенсор. Габаритные размеры модели составили 165,3 х 76,6 х 8,8 мм, а вес – 208 граммов. Защитой от воды она похвастаться не может.
В продаже Xiaomi Redmi K30 5G появился с программным обеспечением MIUI 11 и Android 10 в основе. Сейчас в Китае уже вышла для смартфона фирменная прошивка MIUI 12. Более свежая версия операционной системы пока что недоступна.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила