Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

LG Q92 5G представлен официально – Snapdragon 765G, NFC, стереодинамики, защищённый корпус, Quad-камера и аккумулятор на 4000 мА*ч за 420 долларов

[ ] для раздела Блоги
1
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Южнокорейская компания LG продолжает радовать поклонников дорогими смартфонами с аппаратным обеспечением среднего уровня. Очередной новинкой стала модель под названием LG Q92 5G. Из коммерческого обозначения смартфона уже понятно, что он поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения.

реклама

За вычисления отвечает 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G. Он имеет восемь ядер во главе с Kryo 475 Prime, частота которого составляет 2,4 ГГц. Также есть более скромные решения Kryo 475 Gold и Kryo 475 Silver, которые работают на тактовой частоте 2,2 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. Графическая подсистема представлена контроллером Adreno 620.

анонсы и реклама
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

LG Q92 5G оснащён 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище рассчитано на 128 ГБ и поддерживает расширения картами microSDXC. За питание отвечает встроенный аккумулятор на 4000 мА*ч с поддержкой 15-ваттной проводной зарядки через симметричный разъём USB Type-C.

Новинка может похвастаться защитой от воды по стандарту IP68, 3,5-миллиметровым аудиовыходом под наушники, боковым сканером отпечатков пальцев и стереодинамиками. Также заявлена защита от военному стандарту американской армии MIL-STD-810G. Под капотом нашлось место для чипа NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Габариты корпуса составили 166,5 х 77,3 х 8,5 мм при массе 193 грамма.

реклама

Спереди в LG Q92 5G установлена матрица IPS формата Full HD с пропорциями 20 к 9. Её размер составляет 6,67 дюйма по диагонали. Вверху лицевой стороне есть отверстие с 32-мегапиксельной селфи-камерой. Основная камера в смартфоне включает в себя сразу четыре объектива и может вести видеосъёмку в 4K Ultra HD с частотой 30 FPS.

Разрешение главного модуля составляет 48 Мп. Для размытия заднего фона при съёмке в портретном режиме ему ассистирует 5-мегапиксельная матрица глубины. В ультраширокоугольной камере используется сенсор на 8 Мп. Угол захвата – 120 градусов. Наконец, за макросъёмку отвечает 5-мегапиксельный датчик изображения.

реклама

26 августа 2020 года LG Q92 5G поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и проприетарной оболочкой LG UX 9. Стоимость смартфона составила 420 долларов. Покупателям новинка будет доступна в красной, серой и белой расцветках корпуса.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
7
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
45
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
48
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
35
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
37
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 45
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 37
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 48
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел – цена 64 Мп флагмана с мощным процессором упала более чем на 10 000 рублей
18
Российская цена HUAWEI P30 Pro упала на 18 000 рублей – флагманский процессор, беспроводная зарядка и одна из лучших камер на рынке по самой большой скидке с начала продаж
19
Разработчики World of Tanks дарят 7 премиальных танков, серебро и до шести свободных слотов в ангаре – празднование 10-летия продолжается
43
Два популярных смартфона Xiaomi 2019 года получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10
8
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
30
Доступен официальный список из 36 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на ещё не вышедшей ОС Android 11 – названия и сроки выхода
3
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
40
Первые нереференсные видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere - опубликована серия тизеров
26
Изучаем трудности игрового опыта 8-ядерного процессора AMD FX-8150 – когда со дна постучали в тестировании Gamers Nexus
57
Видеокарты NVIDIA получат 12-контактный разъем питания — производители блоков питания уже готовы к этому
30
Выбираем оптимальный процессор для экономного геймера – Ryzen 3 3300X против Core i5-10400 и Core i3-10100 в поединке за звание лучшего процессора для студентов по версии GECID
10
RTS Siege Up - новая стратегия в стиле Warcraft
6
Процессоры AMD Rembrandt тоже получат исполнение Socket AM5
25
Стали известны реальные размеры топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
47
Настольные APU AMD Ryzen PRO 4000G пользуются большим спросом в Японии — новинки раскупают за считанные часы
32
Seasonic показала 12-контактные адаптеры для подключения видеокарт Nvidia серии RTX 30xx
20
Инсайдер опубликовал планы AMD на следующие два года — настольные процессоры Warhol и Raphael, APU Van Gogh, Cezanne и Rembrandt
58
Мобильные AMD Ryzen 5000 "Van Gogh" с LPDDR5 и GPU Navi 21 с RDNA 2 могут заменить Intel Tiger Lake в 2021-м
4
Энтузиасты подсчитали приблизительные размеры NVIDIA GeForce RTX 3090 — значения длины и высоты оказались меньше предполагаемых ранее
18
Tesla готова бороться с неофициальным разгоном своих электромобилей
40

Популярные статьи

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
45
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
145
12 шутеров по Второй мировой войне. Часть третья
+
Gamers Nexus просит прекратить неправильную установку СЖО
20
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
43
Ретробенчмаркинг — HD 2900 XT (R600)
36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
7
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
31

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
17:48
Производительность на ядро у новых Ryzen 3600, которые берут 4.5ГГЦ на 1.35В будет повыше, чем на i5-10400F - при равном IPC частота, "как бы", решает.
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
E1nher1
17:47
ну, по сравнению с асусом - все намного лучше. На гиге латентность 45, а на асусе 50. Тайминги одинаковые, как и частоты. Все из-за кривой тренировки. А МСИ не хочу брать по причине их "гарантий". То...
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
OgoGoLog
17:46
Негр, тюрьм.. кольцо меняет людей.
Дебютный тизер The Lord of the Rings: Gollum
E1nher1
17:44
Ну, по хорошему, тогда надо иметь по нескольку одинаковых плат, чтобы исключить какой-либо брак, а результаты усреднить. У меня вот на гиге сначала вообще множители на память не работали. И это пробле...
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
N1ghtwish
17:44
Которая стоит больше 20т.р.? Я что сумасшедший, что бы брать такой оверпрайс? У гнилобайта, даже на плате за 3.5т.р. (GA-B450M S2H) проблем с разгоном памяти нет (на интеловских платах там тоже все пл...
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
Дима Голков
17:42
статья ни о чём!
MSI представила материнскую плату MAG B460 Torpedo с возможностью разгона любого процессора
Стенли Твидл
17:41
>Её размер составляет 6,67 дюйма по диагонали наконец то компакт!
LG Q92 5G представлен официально – Snapdragon 765G, NFC, стереодинамики, защищённый корпус, Quad-камера и аккумулятор на 4000 мА*ч за 420 долларов
BY_Pashka
17:41
Зато в статье мы утверждаем так, как буд-то вот только держал плату в руках))))) Лох, не мамонт- все схавает...
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
N-ERGO
17:40
Может и работает, но вы понимаете, что описываете пляски с бубном. Не надо мне рассказывать как решить проблему, я разберусь, вы разберётесь, 99% пользователей данного ресурса разберутся, вы поставьте...
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
Михаил Ааа
17:39
О, годный шутер, хоть и старый.
В GOG началась бесплатная раздача Serious Sam The First Encounter
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем