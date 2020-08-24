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Южнокорейская компания LG продолжает радовать поклонников дорогими смартфонами с аппаратным обеспечением среднего уровня. Очередной новинкой стала модель под названием LG Q92 5G. Из коммерческого обозначения смартфона уже понятно, что он поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения.

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За вычисления отвечает 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G. Он имеет восемь ядер во главе с Kryo 475 Prime, частота которого составляет 2,4 ГГц. Также есть более скромные решения Kryo 475 Gold и Kryo 475 Silver, которые работают на тактовой частоте 2,2 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. Графическая подсистема представлена контроллером Adreno 620.

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LG Q92 5G оснащён 6 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище рассчитано на 128 ГБ и поддерживает расширения картами microSDXC. За питание отвечает встроенный аккумулятор на 4000 мА*ч с поддержкой 15-ваттной проводной зарядки через симметричный разъём USB Type-C.

Новинка может похвастаться защитой от воды по стандарту IP68, 3,5-миллиметровым аудиовыходом под наушники, боковым сканером отпечатков пальцев и стереодинамиками. Также заявлена защита от военному стандарту американской армии MIL-STD-810G. Под капотом нашлось место для чипа NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Габариты корпуса составили 166,5 х 77,3 х 8,5 мм при массе 193 грамма.

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Спереди в LG Q92 5G установлена матрица IPS формата Full HD с пропорциями 20 к 9. Её размер составляет 6,67 дюйма по диагонали. Вверху лицевой стороне есть отверстие с 32-мегапиксельной селфи-камерой. Основная камера в смартфоне включает в себя сразу четыре объектива и может вести видеосъёмку в 4K Ultra HD с частотой 30 FPS.

Разрешение главного модуля составляет 48 Мп. Для размытия заднего фона при съёмке в портретном режиме ему ассистирует 5-мегапиксельная матрица глубины. В ультраширокоугольной камере используется сенсор на 8 Мп. Угол захвата – 120 градусов. Наконец, за макросъёмку отвечает 5-мегапиксельный датчик изображения.

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26 августа 2020 года LG Q92 5G поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и проприетарной оболочкой LG UX 9. Стоимость смартфона составила 420 долларов. Покупателям новинка будет доступна в красной, серой и белой расцветках корпуса.