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Вот и дождались мы того момента, когда флагманский смартфон китайской компании Xiaomi стоит дешевле в два раза, чем на старте продаж. Глобальная версия Xiaomi Mi 10 в топовой модификации была оценена в 1065 долларов (899 евро). Спустя почти полгода после премьеры она потеряла в цене более 545 долларов. А если быть точнее – 547 долларов.

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На AliExpress версия с 8 ГБ оперативки и накопителем вместимостью 256 ГБ стоит 549 долларов. В рамках распродажи «Миллион скидок» её можно купить менее чем за 520 долларов. Для получения скидки нужно ввести промокод GALKINBIKUPIL. Он позволит сэкономить примерно на 20 долларов, а на 10 долларов цена падает сразу после добавления товара в корзину. Отметим, что на момент написания материала в наличии есть только две модели. За 488 долларов можно купить версию с накопителем вместимостью 128 ГБ. Скидку даёт указанный выше промокод. Стоимость смартфона со 128 ГБ ПЗУ на старте продаж составила порядка 950 долларов (799 евро).

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В России Xiaomi Mi 10 можно купить начиная с мая нынешнего года. Официальная рекомендованная стоимость составила 69 990 рублей за версию с 256 ГБ энергонезависимой памяти. Сейчас в некоторых магазинах можно сэкономить 20 000 рублей. На «сером» рынке цена стартует с 45 000 рублей. Версия с накопителем объёмом 128 ГБ продаётся только неофициально. Стоимость – от 42 000 рублей. Все предложения на российском рынке ждут вас в каталоге «Яндекс.Маркет» по этой ссылке.

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Xiaomi Mi 10 есть что предложить покупателям. У него на борту установлен самый мощный процессор на момент премьеры – Snapdragon 865. CPU работает на частоте до 2,84 ГГц, а графикой занимается ускоритель Adreno 650 GPU. В бенчмарке AnTuTu смартфону удаётся набирать без проблем свыше 570 000 баллов. Вопросами питания занят несъёмный аккумулятор. Батарея характеризуется ёмкостью 4780 мА*ч и может похвастаться всеми видами подзарядки. Мощность проводной/беспроводной составляет 30 Вт, а обратной беспроводной – 5 Вт.

Основная камера в смартфоне тоже флагманская, но не без нюансов. Многие компании, включая ту же Xiaomi, уже начали использовать по два телеобъектива – длинный с перископической конструкцией для приближения 5x и даже 10x, а также короткий для 2-кратного или 3-кратного зума. У героя заметки нет ни одного телефотомодуля. Возможно, разработчики посчитали, что кропа со 108-мегапиксельной матрицы оптического формата 1/1,33 дюйма будет пользователям достаточно.

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В пару к сенсору на 108 Мп установили ультраширокоугольный модуль с 12-миллиметровой оптикой. Двойная камера в смартфоне более чем за 1000 долларов в 2020 году – моветон, поэтому для количества были добавлены ещё два 2-мегапиксельных датчика изображения для макросъёмки и анализа глубины резкости. Снимать ролики флагман умеет в 8K UHD при 30 к/сек. Разрешение фронтальной камеры в Xiaomi Mi 10 составило 20 Мп.

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На лицевой стороне есть дисплей AMOLED формата Full HD+. Матрица имеет размер 6,67 дюйма по диагонали, интегрированный биометрический датчик, поддерживает HDR10+, а частота обновления изображения составляет 90 Гц. Из прочего отметим все ключевые беспроводные интерфейсы, ИК-порт, USB-C и стереодинамики. Разъём для наушников, защита от воды и слот для microSD отсутствуют. Для флагмана Xiaomi Mi 10 уже доступна прошивка MIUI 12 на операционной системе Android 10 в России.