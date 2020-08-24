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Компания Xiaomi выпустила стабильное программное обеспечение для одного из своих недорогих смартфонов 2018 года выпуска. Речь идёт о бюджетной модели Redmi Note 6 Pro. Пока что апдейт прошивки доступен исключительно индийским пользователям, но раз уже производитель запустил распространение обновления за пределами Китая, то скоро оно доберётся и до Европы.

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Апдейт для Redmi Note 6 Pro проходит под номером MIUI 12.0.2.0.PDMMIXM. Прошивка построена на базе программного обеспечения Android 9.0 Pie, а не Android 10. Связано это с тем, что смартфон поступил в продажу с Android 8.1 Oreo, а недорогие устройства китайская компания обновляет лишь один раз.

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Если говорить о девайсах двухлетней давности, более новая версия операционной системы рассылается только на Xiaomi Mi Max 3, Mi MIX 3 и семейство Mi 8. Обновление распространяется в Индии «по воздуху», а его размер составляет около 700 МБ. Вы можете скачать архив для установки вручную через родной режим восстановления.

Напомним, что Xiaomi Redmi Note 6 Pro был представлен ещё до того, как серия Redmi была выделена в отдельный независимый бренд. Модель стала первым смартфоном линейки с широким вырезом в стиле iPhone X и сдвоенной фронтальной камерой. Она имеет разрешение 20 Мп + 2 Мп. В основной камере тоже установлено два оптических модуля – на 12 Мп (Sony IMX363, 1/2,55”, 1,4 мкм) и 5 Мп.

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Сердцем устройства выступает популярный в 2018 году 14-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 636, который является немного урезанной версией чипа Snapdragon 660. За графику отвечает GPU Adreno 509. Подсистема хранения данных представлена встроенным флеш-накопителем eMMC 5.1 вместимостью 32/64 ГБ. В зависимости от модификации оперативки предусмотрено 3-6 ГБ. В AnTuTu v7 смартфон набирает чуть более 115 000 баллов в среднем.

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Питание электронике Redmi Note 6 Pro обеспечивает встроенный аккумулятор на 4000 мА*ч. Дисплей LCD имеет размер 6,26 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+. Корпус смартфона сделан из пластика. Спереди установлено стекло Gorilla Glass, а сзади – металлическая панель с пластиковыми вставки вверху и внизу, которые обеспечивают работу антенн.

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Основная камера исполнена в стиле iPhone X. В 2018 году практически все производители копировали дизайн флагмана американской компании. Также стоит отметить тыльный сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт, выход под наушники, радиоприёмник, гибридный слот для SIM-карты и microSD, адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и GPS. В Xiaomi Redmi Note 6 Pro нет защиты от воды, быстрой зарядкой и чипа NFC.