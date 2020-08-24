Популярный смартфон Xiaomi 2018 года получил стабильную прошивку MIUI 12 на Android 9.0 Pie
Компания Xiaomi выпустила стабильное программное обеспечение для одного из своих недорогих смартфонов 2018 года выпуска. Речь идёт о бюджетной модели Redmi Note 6 Pro. Пока что апдейт прошивки доступен исключительно индийским пользователям, но раз уже производитель запустил распространение обновления за пределами Китая, то скоро оно доберётся и до Европы.
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Апдейт для Redmi Note 6 Pro проходит под номером MIUI 12.0.2.0.PDMMIXM. Прошивка построена на базе программного обеспечения Android 9.0 Pie, а не Android 10. Связано это с тем, что смартфон поступил в продажу с Android 8.1 Oreo, а недорогие устройства китайская компания обновляет лишь один раз.
Если говорить о девайсах двухлетней давности, более новая версия операционной системы рассылается только на Xiaomi Mi Max 3, Mi MIX 3 и семейство Mi 8. Обновление распространяется в Индии «по воздуху», а его размер составляет около 700 МБ. Вы можете скачать архив для установки вручную через родной режим восстановления.
Напомним, что Xiaomi Redmi Note 6 Pro был представлен ещё до того, как серия Redmi была выделена в отдельный независимый бренд. Модель стала первым смартфоном линейки с широким вырезом в стиле iPhone X и сдвоенной фронтальной камерой. Она имеет разрешение 20 Мп + 2 Мп. В основной камере тоже установлено два оптических модуля – на 12 Мп (Sony IMX363, 1/2,55”, 1,4 мкм) и 5 Мп.
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Сердцем устройства выступает популярный в 2018 году 14-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 636, который является немного урезанной версией чипа Snapdragon 660. За графику отвечает GPU Adreno 509. Подсистема хранения данных представлена встроенным флеш-накопителем eMMC 5.1 вместимостью 32/64 ГБ. В зависимости от модификации оперативки предусмотрено 3-6 ГБ. В AnTuTu v7 смартфон набирает чуть более 115 000 баллов в среднем.
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Питание электронике Redmi Note 6 Pro обеспечивает встроенный аккумулятор на 4000 мА*ч. Дисплей LCD имеет размер 6,26 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+. Корпус смартфона сделан из пластика. Спереди установлено стекло Gorilla Glass, а сзади – металлическая панель с пластиковыми вставки вверху и внизу, которые обеспечивают работу антенн.
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Основная камера исполнена в стиле iPhone X. В 2018 году практически все производители копировали дизайн флагмана американской компании. Также стоит отметить тыльный сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт, выход под наушники, радиоприёмник, гибридный слот для SIM-карты и microSD, адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и GPS. В Xiaomi Redmi Note 6 Pro нет защиты от воды, быстрой зарядкой и чипа NFC.
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