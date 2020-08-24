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Realme X3 SuperZoom потерял в цене 10 000 рублей – Snapdragon 855+, 64-Мп камера, 120-Гц дисплей, двойная фронталка, 5x зум и аккумулятор на 4200 мА*ч

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Не все компании в 2020 году выпускали свои новые флагманы на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Были и исключения. Например, китайский бренд Realme в конце мая анонсировал топовый камерофон на Snapdragon 855+. Весенняя новинка получила имя Realme X3 SuperZoom.

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Её стоимость в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ составила 40 000 рублей. Сейчас смартфон можно купить на 10 000 рублей дешевле. Цена Realme X3 SuperZoom опускается до 30 000 рублей в русском Tmall на AliExpress с купоном продавца Smart Life и промокодом BACK3000.

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В максимальной конфигурации модель несёт на борту в два раза больше встроенной памяти, а оперативки предусмотрено 12 ГБ. На старте продаж официальная цена составила 45 000 рублей, не считая скидки 5000 рублей первым покупателям. В том же магазине в Tmall на AliExpress купить камерофон можно за 35 000 рублей. Схема та же – промокод + купон продавца. Предложение действует с 10:00 МСК 24 августа по 29 августа 2020 года. На выбор предложено два цвета: «Ледниковый синий» и «Арктический белый».

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Напомним, что Realme X3 SuperZoom – один из самых привлекательных смартфонов первой половины 2020 года, несмотря на чипсет Snapdragon 855+. Однокристальная система имеет ядра с пиковой частотой 2,96 ГГц и графику Adreno 650. Несъёмные аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу через USB-C представляет систему питания в устройстве.

В смартфоне применяется панель IPS с частотой обновления изображения 120 Гц. Диагональ равна 6,6 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+. Дактилоскопический сканер обосновался на правом боковом торце. Программной основой выступила ОС Android 10, дополненная оболочкой Realme UI. На борту есть Bluetooth 5, Wi-Fi 5, вот разъём для наушников не предусмотрен. Слота для microSD тоже нет.

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Главная особенность Realme X3 SuperZoom – камера. Об этом можно понять уже из названия смартфона. Модель получила сразу шесть оптических модулей – два спереди и четыре сзади. Во фронтальной камере используется дуэт из 32-мегапиксельного и 8-мегапиксельного сенсоров. Второй дополнен ультраширокоугольным объективом с углом захвата 105 градусов. Видео снимать можно в Full HD при 30 к/сек.

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Идентичный 8-мегапиксельный датчик изображения установлен и в ультраширокоугольном модуле основной камеры. Но угол захвата увеличен до 119 градусов. Эквивалентное фокусное расстояние – 16 мм. За макросъёмку отвечает отдельный сенсор на 2 Мп, без которого вполне можно было бы обойтись. Разрешение стандартной камеры составляет 64 Мп.

Главная фишка всей системы – 8-мегапиксельный телеобъектив со 124-миллиметровой оптикой, перископической конструкцией, оптической стабилизацией и 5-кратным зумом. Ролики основная камера в Realme X3 SuperZoom может записывать в 4K Ultra HD с частотой до 60 к/сек. Поддержка 8K UHD не заявлена, хотя разрешение стандартной камеры позволяет реализовать и её.

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