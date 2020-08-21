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iPhone SE (2020) – единственный смартфон компании Apple в этом году. Таким он останется ещё пару месяцев, поскольку коронавирусная пандемия вынудила калифорнийского гиганта на месяц отложить премьеру моделей нового поколения. Первые представители серии iPhone 12 выйдут в начале четвёртого квартала. А тем временем iPhone SE (2020) дешевеет в России. Причём этом касается как официальной розницы, так и «серого» рынка.

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Модель представили в середине апреля нынешнего года. В модификации с 64 ГБ встроенной памяти она предлагалась по цене 39 990 рублей. Версия с накопителем удвоенной вместимости оказалась на 5000 рублей дороже. Пару тысяч рублей можно сэкономить с промокодом SCIENCE в «Ситилинк». Все остальные официальные партнёры пока что цену не снижают. Но ранее в этом году стоимость уже падала.

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На «сером» рынке дела обстоят более привлекательно для кошельков покупателей. Например, в начальной комплектации цена составляет около 32 000 рублей. Версия с накопителем на 128 ГБ обойдётся почти на 10 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Наконец, стоимость модификации с 256 ГБ энергонезависимой памяти составляет от 45 000 рублей. Рекомендованная её цена – 53 990 рублей.

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iPhone SE (2020) – это симбиоз нескольких смартфонов. Внешне модель никак не отличается от iPhone 8. Она оснащена 4,7-дюймовым экраном Retina с разрешением 750 х 1334 точки и двумя большими отступами. Внизу лицевой стороны установлена клавиша «Домой» с биометрическим сканером.

Фронтальная камера на 7 Мп поддерживает технологию распознавания лиц и может снимать видео в Full HD при 30 к/сек. В основной камере установлен один модуль. Он получил поддержку видеосъёмки в 4K UHD с частотой 24-60 FPS и построен на базе 12-мегапиксельного датчика изображения.

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Сердцем iPhone SE (2020) выступает 7-нанометровый процессор Apple A13 Bionic. Его позаимствовали у iPhone 11. Изделие имеет шесть ядер и графику Apple GPU. Однокристальная система дополняется 3 ГБ оперативной памяти во всех трёх конфигурациях. В AnTuTu v8 смартфон набирает свыше 460 000 баллов, а в Geekbench 5 – более 3200 баллов в многопоточном режиме. За питание отвечает встроенный аккумулятор на 6,96 Вт*ч (1821 мА*ч). Восполнить зарядить батареи можно как беспроводным путём (Qi), так и по проводу (18 Вт) через проприетарный разъём Lighting.

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Удельный коэффициент поглощения составляет 0,98 Вт/кг (голова) и 0,99 Вт/кг (тело). Под капотом смартфона есть чип NFC, адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5 и стереодинамики. Разъём для наушников не предусмотрен. Программной платформой выступает проприетарная операционная система iOS 13. Корпус обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP67.