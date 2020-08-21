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Бюджетный камерофон Google Pixel 3a XL сильно подешевел – Snapdragon 670, экран OLED, стереодинамики, продвинутая камера и аккумулятор на 3700 мА*ч по лучшей цене

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Компания Google в этом году представила смартфон Pixel 4a. Несмотря на это, устройства прошлого поколения не перестали быть актуальными. Более того, модель 2019 года теряют в цене. Например, Google Pixel 3a XL подешевел почти на 16 000 рублей.

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Сразу отметим, что мы говорим о «сером» рынке, поскольку в России официально свои телефоны американская компания не продаёт. Сейчас «большой» Pixel третьего поколения стоит чуть более 29 000 рублей, в то время как на старте продаж цена составляла примерно 45 000 рублей. За эти деньги модель пользователям предлагает 4 ГБ оперативной памяти и скромный встроенный флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ без возможности расширения картами microSD. Для сравнения, в Европе на eBay купить смартфон можно за 380 евро (33 000 рублей).

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Google Pixel 3a XL заключён в корпус из пластика со стеклом Asahi Dragontrail на лицевой стороне. Габариты равны 160,1 х 76,1 х 8,2 мм, а вес – 167 граммов. Тыльная сторона осталась двухчастной, как во флагманах первых трёх поколений. Сзади обосновалась камера, которой компанию составляют вспышка и биометрический сканер. От старших моделей смартфон также позаимствовал и стереофонические динамики.

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На лицевой панели расположился дисплей OLED. Он имеет разрешение 1080 точек по меньшей стороне, а диагональ составляет 6 дюйма. Плотность пикселей равна 400 ppi. Матрица не имеет выреза, что должно понравиться многим пользователям.

Мозгом Google Pixel 3a XL выступает не самый популярный мобильный процессор Snapdragon 670. Изделие имеет ядра Kryo 360 с частотой от 1,7 ГГц до 2,0 ГГц. Графическая часть представлена ускорителем Adreno 615. Однокристальная система изготавливается по нормам 10-нанометровой технологии и получает питание от встроенного аккумулятора, ёмкость которого составляет 3700 мА*ч. Батарея может похвастаться поддержкой технологии USB Power Delivery 2.0. Мощность проводной зарядки составляет 18 Вт.

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А теперь перейдём к главному – к камерам. Компания Google позиционирует смартфон в качестве бюджетного камерофона. Он получил те же модули, что и флагманы третьего поколения. Только ультраширокоугольная камера на лицевой стороне отсутствует. Также нужно учитывать, что чипсет Snapdragon 845 обладает лучшим процессором обработки изображений, нежели Snapdragon 670.

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Сзади установлен сенсор формата 1/2,55 дюйма. Его разрешение составляет 12 Мп. Модель имеет автофокус Dual Pixel и оптическую стабилизацию. Снимать видео можно в 4K при 30 FPS. Частота кадров при разрешении Full HD достигает 120 FPS. Во фронтальной камере установлена 8-мегапиксельная матрица, дополненная 24-мм объективом.

Google Pixel 3a XL имеет все шансы получить операционную систему Android 12 в следующем году. Осенью для смартфона станет доступна версия Android 11, а из коробки он получил Android 9.0 Pie. Как вы догадались, сейчас модель работает на ОС Android 10. Из прочих параметров устройства можно отметить NFC с поддержкой технологии Google Pay, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и разъём для наушников, которого нет во флагманах компании начиная с 2017 года. А вот защита от воды не предусмотрена.

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