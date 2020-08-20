Прошивка EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 стала доступна для 11 смартфонов Huawei и Honor
11 смартфонов китайских компаний Huawei и Honor получили программное обеспечение EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 соответственно. Разница между двумя прошивками заключается исключительно в названии. Более того, многие модели Honor работали/работают на базе EMUI.
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19 августа 2020 года компания Huawei выпустила прошивку EMUI 10.1 для новейшего смартфона Maimang 9 5G. Если модель доберётся до международного рынка, продаваться она будет как Huawei Mate 40 Lite 5G. Оснащена она 7-нанометровым чипсетом Dimensity 800 5G, аккумуляторной батареей на 4300 мА*ч с 22,5-ваттной зарядкой, основная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 16 Мп. Прошивка под номером EMUI 10.1.1.175 приносит патч безопасности, повышает стабильное связи и оптимизирует работу камеры.
18 августа сразу все флагманы семейства Huawei P40 получили прошивку EMUI 10.1.154. Она повысила безопасность операционной системы Android установкой патча за август 2020 года. Huawei P40 оборудован 7-нанометровым чипсетом Kirin 990 5G, основная камера построена на 50-Мп, 8-Мп и 16-Мп модулях, а разрешение фронталки составляет 32 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 3800 мА*ч.
Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ оснащены встроенными батареями на 4200 мА*ч. Как и младшая модель, они несут на борту Kirin 990 5G и 32-мегапиксельную селфи-камеру. Старшие версии могут похвастаться дисплеем частотой обновления 90 Гц. Разрешение камеры в Huawei P40 Pro+ составило 50 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 40 Мп. Её особенность – 10-кратный зум. В обычной Pro-версии вместо двух модулей на 8 Мп установлен 12-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным увеличением.
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В тот же день Huawei nova 5T получил прошивку EMUI 10.1.0.232 с заплаткой безопасности за июль в Европе. Смартфон был представлен летом 2019 года и получил флагманский чипсет того времени Kirin 980. Под капотом нашлось место для аккумулятора на 3750 мА*ч. Спереди виднеется 32-мегапиксельный оптический модуль, а сзади установлена вертикальная площадка с сенсорами на 48 Мп, 8 Мп и парой 2-мегапиксельный матриц.
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Компания Honor обновила до более свежей версии программное обеспечение шести смартфонов. Четыре из них получили апдейт сегодня, 20 августа. Это Honor 30 5G, Honor Magic 2 и флагманы семейства Honor 20. «Магический» слайдер 2018 года получил прошивку под номером v10.1.0.162 с заплаткой безопасности за август. Сам смартфон оснащён 7-нанометровым чипом Kirin 980, который получает питание от аккумулятора на 3500 мА*ч. Во флагмане двухлетней давности установлено сразу шесть камер. Сзади – модули на 16 Мп, 16 Мп и 24 Мп, а спереди – две 2-Мп матрицы и главный сенсор разрешением 24 Мп.
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Honor 20 и 20 Pro комплектуется тем же чипом, что и Magic 2. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп у каждого смартфона. Им пришла версия v10.1.0.162. Старшая модель получила основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп + 2 Мп и аккумулятор на 400 мА*ч. Стандартное издание не отличается от nova 5T.
Прошивка Magic UU 3.1.1.186 улучшила звук разговорного динамика и повысила стабильность работы системы Honor 30 5G. Модель получила новый процессор Kirin 985 5G, аккумулятор на 4000 мА*ч с 40-Вт зарядкой, основную камеру разрешением 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 32-Мп сенсор для селфи.
Наконец, на днях вышла новая прошивка для Honor Play 4 и Honor Play 9A – Magic UI 3.1.1.175 и v3.1.0.172 соответственно. Первая принесла ряд оптимизаций для камеры, галереи и звонков, а вторая – заплатку безопасности за июль.
В Honor Play 4 установлены процессор Dimensity 800 5G, АКБ на 4300 мА*ч, 16-Мп фронталка и тыльная камера на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Honor Play 9A оказался хуже практически во всём. Его наделили основной камерой разрешением 13 Мп + 8 Мп, фронтальной на 32 Мп и Helio P35. Зато ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч.
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