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Смартфоны компании Samsung являются очень популярными в России. В первую очередь это касается моделей стоимостью до 30 000 рублей. Флагман тоже продаются, но их недостатком является процессор Exynos вместо Snapdragon. Закрыть глаза на этот недостаток нередко позволяет падение стоимости. Например, Samsung Galaxy S10+, главный флагман 2019 года, упал в цене почти в два раза.

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В России он доступен в комплектации с 8 ГБ ОЗУ, тогда как вместимость встроенного хранилища составляет 128 ГБ, а расширить его можно картами microSD. Когда флагман начал продаваться, он стоил 79 990 рублей. Сейчас его цена снижена более чем на 37 000 рублей. Правда, речь идёт о «сером» рынке. В официальной рознице отдать придётся на 10 000 рублей больше. Например, в «Ситилинк» стоимость составляет 54 990 рублей для владельцев клубной карты.

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Российский вариант Samsung Galaxy S10+ оснащён 8-нанометровой однокристальной платформой Exynos 9820. Чип получил два ядра Mongoose с пиковой частотой 2,73 ГГц, которые отвечают за вычисления при максимальной нагрузке. За графику отвечает ускоритель Mali-G76 MP12.

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Флагман 2019 года является первым смартфоном компании со сдвоенной камерой для любителей селфи. Она имеет разрешение 10 Мп + 8 Мп и может вести видеосъёмку в 4K Ultra HD при 60 к/сек. Для лицевой камеры есть овальное отверстие в правом верхнем углу. Сам дисплей основан на панели Dynamic AMOLED формата 3K с разрешением 1440 х 3040 пикселей и интегрированным ультразвуковым биометрическим датчиком. Диагональ равна 6,4 дюйма.

В тыльной камере Samsung Galaxy S10+ есть все ключевые модули: главный ультраширокоугольный и телефото. Разрешение составляет 12 Мп, 16 Мп и 12 Мп соответственно. Тыльная камера наряду с лицевой поддерживает 4K UHD с частотой 60 к/сек. Отметить стоит наличие оптической стабилизации, 2-кратное увеличение без потери качества, фазовую автофокусировку и поддержку технологии Super Steady Video ультраширокоугольной камерой.

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Подсистема питания представлена встроенный аккумулятором на 4100 мА*ч. Батарея обзавелась проводной и беспроводной зарядкой. Мощность каждой составляет 15 Вт. Также заявлена обратная подзарядка мощностью 9 Вт беспроводным путём. Такая технология позволит зарядить умные часы и TWS-наушники.

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Samsung Galaxy S10+ вместе с другими моделями 10-й серии – последний флагманы компании, оснащённые разъёмом для гарнитуры. Также на борту есть чип NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и GPS. Корпус изготовлен из алюминия с двумя стеклянными панелями Gorilla Glass 5/6 и защитой от воды. За звук отвечает компания AKG. Из остальных параметров отметим Android 10 с прошивкой One UI 2.1 и поддержку режима Samsung DeX.