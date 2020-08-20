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В ближайшее время южнокорейская компания Samsung может представить самый мощный смартфон в рамках серии Galaxy M. Грядущей новинкой является модель среднего класса Samsung Galaxy M51.

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Samsung Galaxy A51

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Ключевой фишкой смартфона станет встроенный аккумулятор. Его ёмкость составит 7000 мА*ч. При этом батарея получит поддержка проводной подзарядки через порт USB Type-C мощностью 25 Вт. Работать модель будет под управлением Android 10, дополненной фирменной надстройкой One UI 2.x. Точная версия проприетарного программного обеспечения не отмечается.

В основу Samsung Galaxy M51 будет положен 8-нанометровый мобильный процессор Qualcomm SD730. Однокристальная система получила ядра Kryo 470 с пиковой частотой 2,2 ГГц. Графическая подсистема представлена GPU Adreno 618. В состав чипсета входит модемная плата Snapdragon X15 LTE с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.

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Мобильный чип будет трудиться в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составит 128 ГБ в максимальной конфигурации. Будущая новинка получит 6,67-дюймовую панель AMOLED с интегрированным биометрическим сенсором, разрешением Full HD+ и отверстием под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

На тыльной стороне смартфона расположится большая площадка основной камеры, на базе четырёх компонентов. На данный момент известно разрешение двух из них. Так, главный модуль будет оснащён 64-мегапиксельным датчиком изображения, а в основу ультраширокоугольной камеры ляжет 12-мегапиксельная матрица. Ещё два сенсора будут заниматься размытием фона и макросъёмкой.

Их прочих параметров отметим чип NFC, адаптеры Bluetooth Low Energy и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Стоимость Samsung Galaxy M51 пока что неизвестна. Презентация смартфона состоится в следующем месяце, но точная дата премьеры тоже не уточняется.