Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор на 7000 мА*ч и процессор Snapdragon 730

[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В ближайшее время южнокорейская компания Samsung может представить самый мощный смартфон в рамках серии Galaxy M. Грядущей новинкой является модель среднего класса Samsung Galaxy M51.

реклама

Samsung Galaxy A51

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
10900K - смотри цену сидя
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Ключевой фишкой смартфона станет встроенный аккумулятор. Его ёмкость составит 7000 мА*ч. При этом батарея получит поддержка проводной подзарядки через порт USB Type-C мощностью 25 Вт. Работать модель будет под управлением Android 10, дополненной фирменной надстройкой One UI 2.x. Точная версия проприетарного программного обеспечения не отмечается.

В основу Samsung Galaxy M51 будет положен 8-нанометровый мобильный процессор Qualcomm SD730. Однокристальная система получила ядра Kryo 470 с пиковой частотой 2,2 ГГц. Графическая подсистема представлена GPU Adreno 618. В состав чипсета входит модемная плата Snapdragon X15 LTE с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. 

реклама

Мобильный чип будет трудиться в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составит 128 ГБ в максимальной конфигурации. Будущая новинка получит 6,67-дюймовую панель AMOLED с интегрированным биометрическим сенсором, разрешением Full HD+ и отверстием под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

На тыльной стороне смартфона расположится большая площадка основной камеры, на базе четырёх компонентов. На данный момент известно разрешение двух из них. Так, главный модуль будет оснащён 64-мегапиксельным датчиком изображения, а в основу ультраширокоугольной камеры ляжет 12-мегапиксельная матрица. Ещё два сенсора будут заниматься размытием фона и макросъёмкой.

Их прочих параметров отметим чип NFC, адаптеры Bluetooth Low Energy и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Стоимость Samsung Galaxy M51 пока что неизвестна. Презентация смартфона состоится в следующем месяце, но точная дата премьеры тоже не уточняется.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
4
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
34
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
39

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 34
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представлен финальный список из 56 смартфонов Xiaomi 2018-2020-х годов, которые получат прошивку MIUI 12 до конца 2020 года – полный перечень моделей и ориентировочные сроки выхода обновления
16
Компактный флагман Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, экран OLED, защита IP68, продвинутая камера и стереозвук по лучшей цене на рынке
4
Выясняем, стоит ли переплачивать 150 долларов за новую видеокарту или лучше взять карту с вторички – Radeon RX 580 VS GeForce GTX 1660 Super в тестировании Benchmark
51
Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro и ещё 9 смартфонов Xiaomi не получат Android 11
10
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел более чем на 10 000 рублей – 64 Мп камера, мощный процессор и быстрая зарядка по самой низкой цене с начала продаж
7
Российская цена Redmi Note 8 Pro опустилась больше чем на 10 000 рублей – производительный процессор, 64 Мп камера и быстрая зарядка в самом популярном смартфоне лета 2020 года
4
5 смартфонов Xiaomi 2020 года получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
1
Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
20
29 смартфонов Xiaomi и Redmi получили свежую прошивку MIUI 12 на Android 10
3
Цена Google Pixel 3 упала на 40 000 рублей – Snapdragon 845, дисплей P-OLED, двойная фронтальная камера и чистая ОС Android 10
1
Инсайдер опубликовал цены и точную дата начала продаж игровых приставок следующего поколения – PlayStation 5 на 200 долларов дороже Xbox Series S
16
Новая версия MIUI 12 вышла на 26 смартфонов Xiaomi Redmi и POCO
6
Google Pixel 4 XL подешевел на 27 000 рублей – Snapdragon 855, 3K-экран P-OLED, 90 Гц, стереозвук и аккумулятор на 3700 мА*ч по низкой цене
8
Видеокарты NVIDIA Ampere будут на 40% дороже текущего поколения - GeForce RTX 3090 за 1399 долларов
29
NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
57
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 будет стоить 1399 долларов и иметь память GDDR6X объемом 24 Гб
47
4 старых флагмана HUAWEI получили глобальное обновление EMUI 10 в Китае и во всём мире
3
Intel утверждает, что её 8-ядерный процессор Core i7-10700K не только быстрые в играх, но и гораздо дешевле конкурентов из AMD
36
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
50
Энтузиаст добавил в Horizon Zero Dawn трассировку лучей и улучшенный HDR – бесплатные визуальные эффекты на любой актуальной видеокарте
16

Популярные статьи

Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
122
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 2
27
Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
94
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
34
Попробуем замахнуться на золотую сборку ПК с целью демонстрации богатства
42
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
21
Разбираемся, как правильно сканировать старые фотографии
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
4

Сейчас обсуждают

Ivan Rs
16:16
"Судя по всему, дешёвых видеокарт больше не будет" Это каких? Топовых новых карт от негодяя куртки эксклюзивом для российских юзеров за 10 тыщ рублей?
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
ego0550
16:11
Блин, а уж надеялся, что нормальное продолжение будет. Пошел доставать Денди и в очередной раз проходить оригинальную версию...
Критики без восторга приняли новую Battletoads
Никита Бондаренко
16:10
Да ты что. Ну вот кинь сбору.
Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
Иван Петрович
16:10
Можно вопрос, а зачем откровенно врать? Это самый обычный решейд. Какая к черту трассировка лучей? Я даже не буду говорить что просто включить шейдерную трассировку без настройки абсолютно не значит д...
Энтузиаст добавил в Horizon Zero Dawn трассировку лучей и улучшенный HDR – бесплатные визуальные эффекты на любой актуальной видеокарте
Bratken
16:07
А у меня почти все старье отмерло. Иногда blood гоняю. А так биошок только и остался :)
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 2
Виктор Мирошников
16:04
Mi6 все уже?
Новая версия MIUI 12 вышла на 26 смартфонов Xiaomi Redmi и POCO
Евгений Богданов
16:03
Скоро узнаем все)
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
imgrosh
16:03
хз у меня полтора года стоит ссд 970 ево 500гб для винды и 4тб на 3х жестких, хватает за глаза, в игры играю раз в месяц
8 причин, по которым не стоит в 2020 году покупать SSD объемом менее 1 ТБ
Виктор Шторм
15:58
Да в общем почти все эти сонькины экзы это средненький проходняк накачанный пиаром.
PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежее обновление, решающее проблемы с вылетами игры
Винни-Пух
15:57
Стыдоба
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем