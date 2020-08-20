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Компания Xiaomi компания Xiaomi в рамках серии Redmi Note двух предыдущих поколений суммарно выпустила шесть смартфонов в 2019 году. Их продажи уже давно превысили отметку 70 млн единиц, а о новых достижениях производитель пока что не сообщал. Линейка девятого поколения должна будет установить новый рекорд продаж, поскольку она включает сразу пять смартфонов. Один из них – Redmi Note 9.

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В России он появился в двух модификациях по цене от 16 990 рублей. Сейчас смартфон подешевел на «сером» рынке. Стоимость модификации с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной снизилась примерно до 11 500 рублей. На AliExpress девайс обойдётся примерно в те же деньги (155 долларов).

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В топовой конфигурации Redmi Note 9 был оценён в 18 990 рублей. Сейчас апрельскую новинку можно купить менее чем за 13 000 рублей. Она предлагает пользователям в два раза больше встроенной памяти, чем начальная версия, а объём оперативки составляет 4 ГБ.

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Отметим, что российский вариант смартфона оснащён чипом NFC с поддержкой технологии Google Pay для бесконтактной оплаты. Многое модель позаимствовала у хита продаж Redmi Note 8T. Например, оба устройства оснащены основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 13-мегапиксельной фронталкой, имеют пластиковый корпус с защитой от брызг, ИК-порт, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5, разъём для подключения проводных наушников, независимый слот microSD и уже упомянутый модуль NFC.

Диагональ экрана увеличена с 6,3 дюйма до 6,53 дюйма. Разрешение – Full HD+. Каплевидный вырез китайские разработчики заменили небольшим отверстием слева в углу. Жидкокристаллическую панель прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Вертикальный блок основной камеры превратился в большую прямоугольную площадку, которая захватила и сканер отпечатков пальцев.

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Главное отличие между Redmi Note 9 и Redmi Note 8T – мобильный процессор. В новом поколении компания решила обратиться к услугам MediaTek и использовала 12-нанометровую однокристальную систему Helio G85 с частотой 2,0 ГГц и графическим чипом Mali-G52 MC2. Он заменил 11-нанометровую платформу Snapdragon 665, которая вызвала негодование у многих пользователей на старте продаж, т.к. не принесла особого прироста в производительности по сравнению со Snapdragon 660.

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Ещё одно важное изменение – аккумуляторная батарея. Её ёмкость выросла более чем на четверть и составила 5020 мА*ч. Смартфон получил поддержку проводной и обратной проводной подзарядки. Мощность составляет 18 Вт и 9 Вт соответственно. Заряжается АКБ через симметричный порт USB-C.

Апрельская новинка появилась на рынке с операционной системой Android 10 и оболочкой MIUI 11. Ещё в конце прошлого месяца для неё стала доступна глобальная версия программного обеспечение MIUI 12. О сроках выхода российской версии оболочки для Xiaomi Redmi Note 9 пока что информации нет.