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На официальном сайте компании Xiaomi, посвящённому программному обеспечению MIUI было объявлено о выходе новых версией программного обеспечения MIUI 12 сразу для пяти смартфонов производителя из Поднебесной. Все они были анонсированы в 2020 году. Прошивка построена на операционной системе Android 10.

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Обновление под номером v12.05.0.QJOCNXM получила бюджетная модель Redmi 10X 4G. Апдейт устанавливается через Recovery (скачать). Она является китайской версией смартфона Redmi Note 9, который продаётся в России. Отличий между региональными вариантами насчитывается три. Так, версия для Китая получила больше памяти, стоит дешевле и не имеет чипа NFC.

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Redmi 10X 4G оборудован 12-нанометровой системой на кристалле Helio G80. Ёмкость комплектного аккумулятора в смартфоне составляет 5020 мА*ч. Дисплей диагональю 6,53 дюйма имеет разрешение Full HD+ и круглое отверстие для 13-мегапиксельной селфи-камеры. На тыльной стороне расположены модули разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев и светодиодная вспышка. Из интерфейсов имеются Bluetooth 5 / Wi-Fi 5 и выход под проводные гарнитуры.

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Redmi K30 Ultra – второй смартфон, который получил прошивку MIUI 12. Причём для него апдейт вышел сразу после анонса, хотя из коробки модель уже работает на MIUI 12. Обновление проходит под номером v12.02.0.QJNCNXM. Установить его можно как через Recovery (скачать), так и через Fastboot (скачать).

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Если новинка доберётся до глобального рынка, она может стать одним из основных хитов второй половины этого года. При цене менее 380 долларов за модификацию 6/128 ГБ устройство предлагает флагманский 7-нанометровый процессор Dimensity 1000+ с частотой до 2,6 ГГц, 6,67-дюймовую панель AMOLED с частотой обновления 120 Гц, выдвижную фронталку на 20 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу. В основной камере установлены модули на 64 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Также отметим NFC, ИК-порт, стереофонические динамики и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.

Вместе с Redmi K30 Ultra в Китае на прошлой неделе компания представила флагман Xiaomi Mi 10 Ultra. Он тоже вышел с MIUI 12 сразу из коробки, но это не помешало производителю выпустить апдейт программного обеспечения сразу же после старта продаж. Обновление под номером v12.0.7.0.QJJCNXM устанавливается и через Recovery (скачать), и в режиме Fastboot (скачать).

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Фишки флагмана – 120-герцовый дисплей OLED, который был назван лучшим на рынке, основная камера разрешением 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 20 Мп с поддержкой 8K и аккумулятор на 4500 мА*ч со 120-ваттной проводной зарядкой. Мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт. Под капотом модели Mi 10 Ultra установлена 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865.

В России вышла очередная прошивка для POCO F2 Pro. Обновление проходит под номером v12.0.3.0.QJKRUXM и устанавливается через Recovery (скачать). Сам смартфон стал базой для уже упомянутой модели Redmi K30 Ultra.

При этом POCO F2 Pro поддерживает съёмку видео в формате 8K Ultra HD, ёмкость аккумулятора составляет 4700 мА*ч вместо 4500 мА*ч, а частота обновления экрана – 60 Гц. Главное же отличие – мобильный процессор. Вместо Dimensity 1000+ используется чипсет Snapdragon 865.

Наконец, Xiaomi Mi 10 Pro на Snapdragon 865 получил обновление под номером MIUI 12.0.4.0QJACNXM. Апдейт устанавливается через встроенный режим восстановления (скачать). Смартфон оснащён 90-Гц матрицей AMOLED, 32-мегапиксельной фронталкой и основной камерой разрешением 108 Мп + 12 Мп + 20 Мп + 8 Мп с поддержкой 8K UHD.

Подсистема питания представлена встроенным аккумулятором на 4500 мА*ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 50 Вт и 30-ваттную беспроводную. На борту есть стереодинамики, NFC и модем для работы в сетях 5G.