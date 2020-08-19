Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi выпустила российскую версию MIUI 11 для бюджетных смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A на базе операционной системы Android 10. Когда обе модели получат прошивку MIUI 12, пока что не уточняется.

реклама

Смартфоны заключены в пластиковый корпус с габаритами 156,5 х 75,4 х 9,4 мм и защитой от брызг. Они оборудованы 6,22-дюймовыми матрицами IPS формата HD+. Спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. В дисплее каждой модели есть небольшой каплевидный вырез, в котором располагается основная камера разрешением 8 Мп.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Аппаратная платформа у Redmi 8 и Redmi 8A тоже идентичная, поэтому понятно, почему смартфоны получили обновление одновременно. Так, за вычисления отвечает 8-ядерная система-на-чипе Snapdragon 439 с частотой до 1,95 ГГц и графическим контроллером Adreno 505. Изделие выполняется по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

реклама

Подсистема питания представлена встроенной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой. Энергия восполняется через симметричный разъём USB Type-C. Выход под наушники тоже имеется. Из интерфейсов также стоит отметить адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Чип NFC отсутствует.

Redmi 8 – более продвинутая модель. Она получила сдвоенную основную камеру разрешением 12 Мп + 2 Мп, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, ИК-порт, а стоимость стартует с 9000 рублей за модификацию с 3 ГБ оперативной памяти накопителем eMMC 5.1 на 32 ГБ. Компания выпустила прошивку MIUI 11.0.1.0.QCNRUXM (скачать). Вместе с операционной системой Android она приносит августовский патч безопасности ОС.

реклама

В Redmi 8A нет инфракрасного излучателя, биометрического сенсора и 2-мегапиксельного вспомогательного модуля основной камеры, а в начальной модификации памяти смартфон имеет 2 ГБ ОЗУ вместо 3 ГБ. Стоит модель на 1000 рублей дешевле в «базе». Она тоже получила прошивку с патчем безопасности за август текущего года. Обновление проходит под номером MIUI 11.0.1.0.QCPRUXM (скачать).