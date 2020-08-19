ZTE Axon 20 5G со встроенной в дисплей камерой показался на качественном изображении
Менее двух недель остаётся до премьеры первого в мире коммерческого смартфона со встроенным в дисплей оптическим модулем фронтальной камеры. Ещё в прошлом году компания OPPO показала прототип подобного устройства, но качество снимков оставляло желать лучшего. Первым смартфоном с подэкранной камерой на рынке станет ZTE Axon 20 5G. Причём это будет представитель среднего класса, а не флагман.
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Официальные цены пока что неизвестны. Скорее всего они будут высокими, поскольку уже сейчас компания акцентирует внимание на том, что размещение фронталки под экраном было дорогим и сложным с технологической точки зрения процессором. Ключевые технические параметры ZTE Axon 20 5G уже гуляют по Сети несколько дней после того, как смартфон появился в базе данных китайского регулятора TENAA. А сегодня глава мобильного подразделения Ни Фей опубликовал первое изображение будущей новинки в высоком разрешении (2560 х 1440 точек).
Спереди нет никаких вырезов, отверстий и объективов. Даже решётка разговорного динамика отсутствует. Возможно, его роль на себя возьмёт дисплей. Такое решение уже не в новинку. Смартфоны без речевого динамика есть в ассортименте Xiaomi, LG и Huawei. Сам же экран будет иметь диагональ 6,92 дюйма и разрешение 2460 х 1080 точек, соответствующее формату Full HD+. Он будет построен на базе матрицы OLED с интегрированным биометрическим сенсором.
Сзади можно видеть большую вертикальную площадку с основной камерой на базе четырёх оптических модулей. Их разрешение составит 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. К слову, уже упомянутая подэкранная фронталка будет представлена 32-мегапиксельным датчиком изображения.
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Сердцем грядущей новинки станет мобильный процессор Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, который выполняется по 7-нанометровой технологии. Чипсет имеет графику Adreno 620, а пиковая частота CPU достигает 2,4 ГГц. Из прочих параметров отметим аккумуляторную батарею ёмкостью 4120 мА*ч и операционную систему Android 10.
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Анонс ZTE Axon 20 5G состоится в первый день осени текущего года. В это же день компания Realme должна представить флагманы на Snapdragon 865/865+ со 120-герцовыми OLED-панелями.
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