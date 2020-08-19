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Компания Google осенью позапрошлого года анонсировала флагманские смартфоны Pixel третьего поколения. Стандартное издание называется просто Google Pixel 3. В России оно продаётся только на «сером» рынке. С начала продаж стоимость флагмана 2018 года упала более чем в два раза.

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На борту смартфона установлено 4 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации. Начальная конфигурация несёт на борту накопитель вместимостью 64 ГБ без возможности расширения картами microSD. Стоимость на старте продаж составила 70 000 рублей. Сейчас цена опустилась почти на 40 000 рублей.

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В топовой модификации Google Pixel 3 предлагает покупателям 128 ГБ энергонезависимой памяти. Флагман начал продаваться по цене 75 000 рублей, после чего стоимость устремилась вниз. Если ещё полгода назад модель стоила около 50 000 рублей, то уже сейчас купить её можно примерно за 37 000 рублей.

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Смартфон третьего поколения получил мобильный чип Snapdragon 845, который выполняется по нормам 10-нанометровой технологии. Чипсет работает на частоте до 2,5 ГГц, а графикой занимается контроллер Adreno 630. Питание обеспечивает несъёмный аккумулятор вместимостью 2915 мА*ч. Батарея поддерживает и проводную подзарядку (Power Delivery 2.0), и беспроводную (Qi).

Google Pixel 3 несёт на борту P-OLED панель с пластиковой подложкой формата Full HD+. Соотношение сторон – 2 к 1. Матрица характеризуется диагональю 5,5 дюйма и не имеет выреза в отличие от версии XL. Дисплей получил поддержку HDR10 и Always-on, но сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне.

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Флагман сохранил две фишки линейки: двухчастный задник и фронтальные стереодинамики. На лицевой панели обосновалась сдвоенная селфи-камера. Она представлена парой 8-мегапиксельных модулей с апертурой f/1,8 и f/2,9. Один из них имеет ультраширокоугольную оптику. В основной камере установлена только одна матрица – 12,2 Мп, 1/2,55”, 1.4 мкм. Светосила – f/1,8. Камера отличается оптической стабилизацией, автоматической фокусировкой Dual Pixel и поддержкой ночного режима съёмки.

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Google Pixel 3 стал первым смартфоном в мире, который получил операционную систему Android 9 из коробки. В прошлом году для него вышла версия Android 10, а уже через месяц станет доступна и ОС Android 11. Напомним, что модели компании Google работают на стоковой операционной системе без дополнительных программных оболочек.

Корпус флагмана получил защиту от воды по стандарту IP68. Габариты составили 145,6 х 68,2 х 7,9 мм при массе 148 граммов. Также отметим адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, навигационный модуль GPS и чип NFC с поддержкой Google Pay. Выход под наушники в смартфоне отсутствует.