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Компания Xiaomi выпустила первой смартфоны с 64-мегапиксельной и 108-мегапиксельной камерой. Случилось это во второй половине минувшего года. Модель среднего класса Xiaomi Mi Note 10 первой принесла в Европу 108-Мп камеру. Смартфон в России представили в конце 2019 года, и с момента поступления в продажу он сильно подешевел.

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Модель была оценена в 39 990 рублей, став на время одним их самых дорогих решений производителя на российском рынке. За эти деньги она предлагает постоянное запоминающее устройства вместимостью 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Сейчас цена упала более чем на 10 000 рублей. Стоимость смартфона в России составляет чуть более 29 000 рублей. Правда, на «сером» рынке. При этом официальная цена не изменилась ни на рубль по сравнению со стартом продаж. Но это на момент написания заметки. Ранее стоимость уже падала на несколько тысяч рублей.

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Xiaomi Mi Note 10 оснащён 8-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 730G с графикой Adreno 618 и частотой до 2,3 ГГц. Мобильный процессор получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 5260 мА*ч. АКБ имеет поддержку проводной зарядки мощностью 30 Вт через симметричный порт USB Type-C.

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Главная особенность смартфона – основная камера со 108-мегапиксельной матрицей Samsung в главном модуле. Датчик изображения оптического формата 1/1,33 дюйма имеет 0,8-мкм пиксели и соединён с апертурой f/1,69. Телефотомодуль получил сенсор на 8 Мп, объектив с диафрагмой f/2 и 5-кратный гибридный зум. Также имеется 50-мм телеобъектив с 2-кратным приближением. Ещё два компонента в основной камере – 2-мегапиксельная матрица глубины и 20-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Снимать ролики можно в 4K UHD при 30 к/сек.

Xiaomi Mi Note 10 оснащён изогнутым по бокам дисплеем, который характеризуется размером 6,47 дюйма по диагонали и разрешением Full HD+. В основе лежит панель Super AMOLED с поддержкой HDR10 и интегрированным сканером отпечатков пальцев для разблокировки устройства и подтверждения платежей в банковских приложениях. Вверху есть каплевидный с 32-Мп камерой для селфи, которая распознаёт пользователя по лицу.

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Корпус осенней новинки сделан из стекла и металла и не имеет защиты от воды/пыли по стандартам IP. На борту есть чип NFC, ИК-излучатель и стандартное гнездо под наушники. Китайская компания выпускает два крупных апдейта операционной системы для флагманов и один для бюджетных моделей. Xiaomi Mi Note 10 является представителем среднего класса, поэтому есть надежда, что он всё же получит Android 11. Версию v10 он уже получил вместе с прошивкой MIUI 11.