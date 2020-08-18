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Вслед за Huawei, которая с 18 до 31 августа будет продавать большинство своих популярных продуктов со скидкой до 72%, акцию устроила и компания Honor. Она тоже снизила цены флагманских смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов. Все предложения вы найдёте на странице акции на официальном сайте бренда, нажав на любое из изображений ниже. Мы в этом материале остановимся на нескольких самых интересных предложениях.

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Рекордно подешевел флагман Honor 30 Pro+, если мы говорим об официальной цене. Его стоимость на старте продаж составила 54 990 рублей. Сейчас модель предлагается со скидкой 6000 рублей. Она доступна в модификации с 8 ГБ оперативки и постоянным запоминающим устройством на 256 ГБ.

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Смартфон оснащён топовым 7-нанометровым чипсетом Kirin 990 5G с двойным боком NPU для задач искусственного интеллекта. Мобильный процессор получает питание от аккумулятора на 4000 мА*ч с 40-Вт проводной и 27-Вт беспроводной зарядкой.

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Основная камера Honor 30 Pro+ представлена четырьмя модулями, включая 8-Мп перископный телеобъектив с 5-кратным зумом и главный сенсор Sony IMX700 на 50 Мп. Также есть 2-мегапиксельная матрица глубины и 16-Мп датчик, дополненный ультраширокоугольной оптикой. Разрешение камеры для селфи составило 32 Мп + 8 Мп.

Флагман получил 6,57-дюймовый дисплей OLED с интегрированным биометрическим сканером и покатыми гранями. Частота обновления – 90 Гц. Также отметим защиту от брызг и наличие стереофонических динамиков.

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На 5000 рублей подешевел Honor 30 в модификации 8/256 ГБ. Версия со 128 ГБ хранилища упала в цене на 3000 рублей. Теперь смартфон стоит 31 990 рублей и 34 990 рублей в зависимости от конфигурации памяти.

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Он несёт на борту новый чипсет Kirin 985 5G. В основной камере установлены модули на 40 Мп, 8 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а фронталка имеет разрешение 32 Мп. Вопросами питания в смартфоне занимается аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 40-ваттной зарядкой по проводу. Беспроводная подзарядка отсутствует.

Больше всего подешевели ноутбуки Honor MagicBook. Например, флагман MagicBook Pro стоит 50 990 рублей вместо 59 990 рублей. Лэптоп оснащён 4-ядерным 8-поточным APU Ryzen 5 3550H, выполненным по 12-нанометровой технологии. Чип работает на частоте 2,1-3,7 ГГц, потребляет 35 Вт и имеет встроенную графику Radeon Vega 8 с частотой 1,2 ГГц. На борту также есть 15,1-дюймовый IPS Full HD дисплей, аккумулятор на 56 Вт*ч, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель вместимостью 512 ГБ.

На 6500 рублей и 7000 рублей подешевели Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 соответственно. Обе модели предлагают пользователям 8 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 256/512 ГБ в зависимости от комплектации и 4-ядерный 8-поточный чип Ryzen 5 3500U, выполненный по технологии 12 нм. Он оборудован iGPU Vega 8 с частотой 1200 МГц, потребляет 15 Вт, а CPU трудится на частоте от 2,1 ГГц до 3,7 ГГц.

Honor MagicBook 14 оснащён аккумулятором на 56 Вт*ч и 14-дюймовым дисплеем. По акции стоимость ноутбука в зависимости от вместимости SSD составляет 43 490 рублей или 38 490 рублей. Honor MagicBook 15 получил АКБ на 42 Вт*ч и 15,6” экран. Цена по акции составляет 45 990 рублей за версию с 256 ГБ и 42 990 рублей за версию с 512 ГБ.

По скидкам предлагаются смартфоны семейств Honor 7, Honor 8, Honor 9, Honor 10, Honor 20, а также умные часы Magic Watch 2 и некоторые беспроводные наушники.