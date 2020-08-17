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Huawei снизила цены P40 Pro, P30 Pro, nova 5T, MateBook 13 AMD и других гаджетов в России – скидки до 72%

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Китайская компания Huawei проводит в России акцию, в рамках которой с 18 по 21 августа 2020 года можно со скидкой купить множество гаджетов, включая флагманские смартфоны Huawei P30 Pro и Huawei P40 Pro. Со списком всех устройств можно ознакомиться на странице акции на официальном сайте компании. В этом материале мы рассмотрим несколько самых привлекательных предложений.

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Сразу на 13 000 рублей подешевели смартфоны Huawei P40 Pro и Huawei P40. Обе модели оснащены процессором Kirin 990 5G и 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX700. Старшая версия может похвастаться наличием телеобъектива с 5-кратным зумом, корпусом с защитой от воды по стандарту IP68 и OLED-панелью с частотой обновления 90 Гц.

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Каждый флагман оснащён 8 ГБ оперативной памяти. В Huawei P40 Pro используется встроенный накопитель вместимостью 256 ГБ и аккумулятор на 42000 мА*ч. Стоимость смартфона по акции составит 56 999 рублей. Стандартное издание оборудовано хранилищем объёмом 128 ГБ, а ёмкость комплектной батареи составляет 3800 мА*ч. По акции модель можно будет купить за 36 999 рублей.

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На 8000 рублей подешевел флагман 2019 года Huawei P30 Pro. Его стоимость составит 44 990 рублей. Модель несёт на борту 8 ГБ оперативки, встроенный накопитель на 256 ГБ, а основная камера имеет разрешение 40 Мп + 8 Мп + 20 Мп и 5-кратное оптическое увеличение без потери качества. За вычисления отвечает однокристальная система Kirin 980 без поддержки мобильных сетей пятого поколения, а за питание – АКБ на 4200 мА*ч.

Стандартное издание, Huawei P30, упало в цене на 5000 рублей – до 29 990 рублей. Оно тоже оснащено главной камерой на 40 Мп, фронталкой на 32 Мп, панелью OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев и 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 980. Аккумулятор имеет ёмкость 3650 мА*ч.

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За 21 990 рублей можно будет приобрести Huawei nova 5T на Kirin 980. Смартфон укомплектован основной камерой с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронтальной на 32 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 3750 мА*ч, а дисплей IPS характеризуется диагональю 6,21 дюйма и разрешением Full HD+.

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Ноутбук Huawei MateBook 13 2020 AMD потерял в цене 5000 рублей. Он оборудован 13-дюймовым дисплеем разрешением Quad HD, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, аккумулятором ёмкостью 41,8 Вт*ч и 12-нанометровым процессором Ryzen 5 3500U, который имеет четыре ядра с частотой 2,1-3,7 ГГц, поддержку многопоточности и iGPU Radeon Vega 8 с частотой 1200 МГц. Вместимость SSD-накопителя составляет 512 ГБ.

Кроме того, с 18 по 21 августа можно сэкономить 7500 рублей при покупке планшета Huawei MatePad Pro на Kirin 990, на 4000 рублей дешевле обойдётся Huawei MatePad, а стоимость ноутбука Huawei MateBook X Pro снижена на 20 000 рублей. Новейший смартфон Huawei P40 Pro+ можно купить со скидкой 10 000 рублей. Скидки действуют на смартфоны Huawei P40 Lite / Lite E, Huawei P30 Lite и Huawei Y8p, на умные часы Huawei Watch GT 2 и Huawei Watch GT 2e, на наушники Huawei FreeBuds 3 и Huawei FreeBuds 3i, а также на ряд других гаджетов китайской компании.

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garison87
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Я бы купил трайденты, а старый кит отправил на авито или кому-то в сборку недорого.
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
garison87
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С играми мне тоже интересно, посмотрю, что есть с бенчмарками
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
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