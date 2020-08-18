Apple удалит все учётные записи Epic Games и отключит разработчиков от инструментов для создания игр на iOS и Mac
Компания Epic Games предложила игрокам в Fortnite прямо в самом приложении сразу два способа покупки виртуальных денег. Один из них позволяет геймерам сэкономить, обойдя комиссию в Google Play и App Store. Реакции Google и Apple не пришлось долго ждать. Обе компании оперативно удалили Fortnite из своих магазинов программного обеспечения. Epic Games в свою очередь подала в суд, обвинив корпорации в нарушении антимонопольного законодательства.
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О разбирательствах в суде и за его пределами между Epic Games и Google пока что никакой информации нет. А вот Apple ещё до вердикта представителей Фемиды решила самостоятельно наказать частную компанию из Северной Каролины.
28 августа 2020 года все учётные записи Epic Games в App Store будут удалены. Кроме того, компания из Северной Каролины будет лишена всех инструментов разработки программного обеспечения для iOS и Mac, поскольку Apple намерена прекратить действие всех лицензий, которые такую возможность обеспечивают. Об этом сегодня ночью было объявлено в Twitter-аккаунте Epic Games Newsroom.
Напомним, что Epic Games не требует от Apple денежной компенсации. Компания просит суд заставить гиганта из Купертино изменить политику в App Store. Сейчас Apple взимает 30% с каждой покупки через приложения и запрещает оплачивать покупки в обход App Store.
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