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ASUS объявила дату выхода флагмана ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro

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Тайваньская компания ASUS в этом году представила только один смартфон – флагман ROG Phone III на процессорах Snapdragon 865 и Snapdragon 865+ в зависимости от комплектации. На следующей неделе производитель выпустит ещё две топовые модели, оснащённые вышеупомянутыми однокристальными системами. Они будут называться ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro.

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Оба смартфона будут оборудованы 6,7-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с частотой обновления 90/120 Гц соответственно. Старшая модель будет оснащена 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865+ с пиковой частотой 3,09 ГГц, а стандартное издание получит однокристальную систему Snapdragon 865 с частотой 2,84 ГГц. Каждый мобильный чип имеет графическое ядро Adreno 650 и модем Snapdragon X55 для поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения.

Из общего также отметим встроенный в дисплей биометрический сканер, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, чип NFC для бесконтактной оплаты, операционную систему Android 10, а также 16 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 512 ГБ в топовой конфигурации. Разница между ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro также будет заключаться в разрешении основной камеры. Но оно пока что не уточняется.

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Сегодня тайваньская компания анонсировала дату презентации двух своих смартфонов. Презентация состоится 26 августа 2020 года, на следующий день после премьеры россыпи моделей компании Nokia. Судя по наличию иероглифов на официальном постере, ASUS ZenFone 7 и версия Pro будут представлены изначально на родине производителя. О международной премьере пока что никакой информации нет.

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