Анонсирован камерофон iQOO 5 Pro: Snapdragon 865, 120-Гц дисплей, 50-Мп камера от Samsung, 60x зум, поддержка 8K Ultra HD и 120-Вт зарядка по цене от 720 долларов
Китайский бренд iQOO представил смартфон нового поколения. Он называется iQOO 5 Pro. Фишками новинки стали мощная проводная зарядка, новейший сенсор от Samsung с разрешением 50 Мп в основной камерой, 120-герцовый дисплей с изогнутыми боковыми гранями и 7-нанометровая платформа Snapdragon 865.
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Модель заключена в корпус из стекла и металла. Спереди установлен дисплей на базе 6,56-дюймовой матрицы AMOLED с интегрированным биометрическим сенсором. Экран имеет разрешение Full HD+, максимальную яркость 1300 нит, изогнутые боковые грани, а также поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 120 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составляет 240 Гц. В дисплее есть вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.
Первая фишка iQOO 5 Pro – основная камера на базе трёх модулей. Главный имеет разрешение 50 Мп. В нём используется новый датчик изображения Samsung GN1, который дебютировал в vivo X50 Pro+. Также есть ультраширокоугольный модуль на 13 Мп и 8 -мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Кратность оптико-цифрового приближения составляет 60x. Видео можно снимать в формате 8K Ultra HD.
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Вторая фишка флагмана – 120-ваттная проводная зарядка Flash Charge. По словам производителя с нуля до 100% аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч в смартфоне заряжается за 15 минут, а до 50% – в три раза быстрее. Эффективная система охлаждения позволяет снизить температуру CPU на 12 градусов.
Сердцем iQOO 5 Pro выступает 7-нанометровый чипсет Snapdragon 865, дополненный 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Накопитель UFS 3.1 вне зависимости от модификации имеет вместимость 256 ГБ. Работает новинка под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой iQOO UI 1.5. На борту есть все основные интерфейсы, кроме разъёма для проводных наушников.
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Вместе с версией Pro было анонсировано и стандартное издание. Оба смартфона поддерживают мобильные сети пятого поколения. iQOO 5 получил модификацию с 8/12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, 55-ваттную проводную зарядку, лишился оптической стабилизации, а вместо 135-мм перископного телеобъектива используется 50-мм модуль с 2-кратным зумом.
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Новинки поступят в продажу в Китае 24 августа 2020 года. iQOO 5 Pro в модификации с 8 ГБ оперативной памяти оценили в 720 долларов. Версия с 12 ГБ ОЗУ стоит на 70 долларов дороже. Цена iQOO 5 в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ составила 660 долларов. За модификации с 8 ГБ ОЗУ и 12 ГБ ОЗУ компания просит 575 долларов и 620 долларов соответственно. В обоих случаях предусмотрено 128 ГБ интегрированной памяти.
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