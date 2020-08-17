Флагман Sony Xperia 1 упал в цене на 32 000 рублей – Snapdragon 855, экран OLED, профессиональная камера и стереозвук
Японская компания Sony в последние годы начала продавать намного меньше смартфонов, чем раньше. Хотя сейчас мобильное подразделение впервые за много лет может принести прибыль. В 2019 году производитель из Страны восходящего Солнца анонсировал только пять моделей, включая два флагмана. Один из них – Sony Xperia 1. Смартфон был показан на выставке MWC 2019. Его тепло встретили ярые фанаты компании, а профессиональные фотографы и многие зарубежные обозреватели отметили с позитивной стороны основную камеру.
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Простым пользователям, которые не являются фанатами бренда и не особо любят настраивать параметры съёмки вручную, модель Xperia 1 не особо понравилась. Не способствовала привлечению покупателей и стоимость смартфона. Она в России составила 79 990 рублей. Но сейчас цена упала более чем на 32 000 рублей. Правда, нужно отметить, что речь идёт о «сером» рынке. В официальном магазине смартфон стоит 64 900 рублей – на 15 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Все предложения ждут вас тут.
Напомним, что Sony Xperia 1 несёт на борту тройную основную камеру. В неё используется три датчика изображения с одинаковым разрешением – 12 Мп. Ультраширокоугольный 16-мм модуль и 52-мм телеобъектив с 2-кратным зумом получили матрицы типа 1/3,4 дюйма с размером пикселя 1 мкм. Светосила – по f/2,4. Главному модулю достался сенсор оптического формата 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Блок дополнен широкоугольным 26-миллиметровым объективом с диафрагмой f/1,6.
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Основная камера флагмана поддерживает съёмку видео в формате 4K Ultra HD. Записывать ролики можно с частотой кадров 24 FPS и 30 FPS. Также отметим фазовую автофокусировку и 5-осевую оптическую стабилизацию. Разрешение фронтальной камеры составило 8 Мп. Она имеет 1/4-дюймовый сенсор и электронную стабилизацию.
Sony Xperia 1 оборудован 7-нанометровой однокристальной платформой Snapdragon 855, которая дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Пользователи для хранения личных данных получают 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD. Вопросами питания во флагмане занимается не самый большой аккумулятор. Он имеет ёмкость 3330 мА*ч и поддерживает 18-ваттную проводную подзарядку USB Power Delivery 2.0.
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В смартфоне установлена панель диагональ 6,5 дюйма. Несмотря на применение матрицы OLED биометрический сканер обосновался не под дисплеем, а на боковой стороне. К слову, у Sony пока что нет ни одного смартфона с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Японская компания заявляет, что модель имеет дисплей 4K. Правда, по высоте. По узкой стороне предусмотрено 1644 пикселя. Матрица поддерживает X-Reality Engine, HDR BT.2020 и Triluminos Display.
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Корпус Sony Xperia 1 имеет защиту от воды по стандартам IP65 и IP68. На борту флагмана есть стереофонические динамики, чип NFC, а также адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Стандартное гнездо для наушников отсутствует. Модель работает под управлением ОС Android 9.0 Pie из коробки, но уже для неё доступно обновление, добавляющее операционную систему Android 10.
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