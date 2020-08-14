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Китайская компания Huawei завтра, 15 августа, в России запускает акцию в своём фирменном магазине в русском Tmall на AliExpress. До 18 августа все желающие смогут со скидкой почти 20 000 рублей купить Huawei P40 Pro, флагманский смартфон 2020 года с топовой камерой и производительной платформой.

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Модель представили примерно пять с половиной месяцев назад. В апреле она появилась в России по рекомендованной розничной цене 69 999 рублей. По акции в Huawei Official Store купить смартфон можно будет за 50 399 рублей. Это минимальная стоимость весенней новинки с начала продаж.

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Во время открытия магазина цена одного из лучших камерофонов в мире снижалась примерно до 54 000 рублей. Сейчас «серая» версия стоит в России от 56 000 рублей, а официальная стоимость составляет от 60 000 рублей до 70 000 рублей в зависимости от магазина. Например, в «Ситилинк» купить Huawei P40 Pro можно за 64 990 рублей. Владельцы клубных карт могут приобрести флагман на 1000 рублей дешевле. Со всеми предложениями в России можно ознакомиться по этой ссылке.

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Напомним, что Huawei P40 Pro оснащён 7-нанометровой однокристальной платформой Kirin 990 5G в паре с 8 ГБ ОЗУ. Подсистема хранения данных представлена встроенным постоянным запоминающим устройством UFS 3.0 вместимостью 256 ГБ, а за обеспечение питания отвечает АКБ батарея ёмкостью 4200 мА*ч. Встроенный аккумулятор получил поддержку проводной подзарядки мощностью 40 Вт, а также 27-ваттной обычной/обратной беспроводной подзарядки.

Основная камера объединяет трёхмодульный блок с сенсором ToF. Разрешение главной матрицы составляет 50 Мп. Она отличается пикселями размером 2,44 мкм. Светосила – f/1,9. Ультраширокоугольный модуль построен на 40-мегапиксельном датчике изображения с 18-миллиметровой оптикой. Значение апертуры – f/1,8. Телеобъектив может похвастаться 5-кратным оптическим увеличением. Его разрешение составляет 12 Мп.

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Флагман нового поколения умеет вести видеосъёмку в 4K UHD с частотой 60 к/сек как на основную камеру, так и на лицевую. Её разрешение составляет 32 Мп. Она обосновалась в вырезе на передней панели вместе с сенсором ToF 3D. Поддержка 8K Ultra HD не заявлена.

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Huawei P40 Pro – первый смартфон китайской компании, который может похвастаться 90-герцовым дисплеем, несмотря на то что он был анонсирован в конце первого квартала 2020 года. Всего таких моделей в ассортименте производителя есть ещё три: версия Pro+, Enjoy 20 Pro и Enjoy Z. При этом устройств со 120-Гц и 144-Гц экранами компания ещё не выпускала.

Сам дисплей флагмана получил матрицу на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. Панель имеет разрешение 1200 х 2640 точек, поддерживает HDR10, диагональ составляет 6,58 дюйма, а плотность пикселей – 441 ppi.

Модель сразу из коробки вышла с Android 10 и оболочкой EMUI 10.1. Несмотря на то, что Huawei P40 Pro стоит немало, он не может похвастаться стереодинамиками. Из параметров смартфона отметим защиту от воды по стандарту IP68, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также NFC, ИК-излучатель и двухчастотный GPS. Сервисы Google отсутствуют. Вместо них используется фирменный софт Huawei Mobile Services с магазином приложений AppGallery.