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Компания Xiaomi вчера начала распространять в Китае программное обеспечение MIUI 12 для смартфона Redmi Note 7. До России новая версия программного обеспечения пока что не добралась в отличие от операционной системы Android 10.

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На официальном форуме производитель объявил о выходе оболочки MIUI 11.0.1.0.QFGRUXM на базе ОС Android 10. Если вы не хотите ждать, пока придёт обновление «по воздуху», можете нажать здесь и скачать прошивку для установки в ручном режиме через Recovery. Но пред этим стоит сделать резервную копию данных на накопителе.

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Напомним, что модель Redmi Note 7 представили в начале минувшего года. Она оборудована платформой Snapdragon 660, выполненной по нормам 14-нанометрового технологического процесса и является первым решением независимого бренда Redmi. На борту также есть селфи-камера на 13-мегапиксельном сенсоре, основная камера разрешением 48 Мп + 5 Мп и встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч.

Китайская компания, рекламируя свой очередной бестселлер, уделяла внимание прочности и защите от воды. Но, как оказалось, телефон получил пластиковый корпус и остался без сертификации IP. Но зато ему досталось покрытие, предотвращающее попадание воды внутрь корпуса.

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Операционную систему Android 10 получил ещё один дешёвый смартфон в китайской компании. Бюджетная модель Redmi 8, анонсированная в начале четвёртого квартала прошлого года, обзавелась европейской версией прошивки MIUI 11.0.1.0.QCNEUXM. Скачать её вы можете здесь.

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Телефон несёт на борту 12-нанометровую однокристальную платформу Snapdragon 439, а одной из фишек является встроенный аккумулятор вместимостью 5000 мА*ч с 18-ваттной проводной подзарядкой. Также смартфон отличается сенсором Sony IMX363 с 12-мегапиксельным разрешением в основной камере. В 2018 году это была флагманская матрица, которая встречалась в топовых решениях Google, Meizu, Xiaomi и других компаний. Помимо него на тыльной стороне есть 2-мегапиксельная матрица глубины, вспышка и сканер отпечатков пальцев. Спереди обосновались дисплей IPS и 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Напомним, что оба смартфона в продаже появились с операционной системой Android 9.0 Pie из коробки. Версия Android 10 станет первым и последним крупным обновлением ОС для Redmi Note 7 и Redmi 8. А вот на MIUI 13 в 2021 году обе модели вправе рассчитывать.