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POCO F2 Pro упал в цене – Snapdragon 865, NFC, дисплей без вырезов, Quad-камера и аккумулятор на 4700 мА*ч

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Флагманский смартфон POCO F2 Pro продолжает терять в цене, как в России, так и в Китае на AliExpress. Сейчас он является самым дешёвым решением на рынке с 7-нанометровой SoC Qualcomm SD865 под капотом. В этой статье мы разберём самые лучшие предложения на майскую новинку.

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Для начала пройдёмся по официальному сегменту российского рынка. Дебютировал POCO F2 Pro относительно недавно и только в топовой модификации памяти. А именно с накопителем вместимостью 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Рекомендованная цена составила 49 990 рублей. Сейчас на официальном сайте Xiaomi просит за смартфон на 2000 рублей меньше. В mi-shop.ru цена снижается на 1000 рублей после добавления устройства в корзину. А вот в «Ситилинк» купить POCO F2 Pro можно на 10 000 рублей дешевле. Его стоимость упала до 39 990 рублей.

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Снижение цены в «Ситилинк» практически бесполезной делает покупку смартфона на «сером» рынке, где за него просят на пару тысяч рублей меньше. Смысл обратить внимание на «серую» версию флагмана есть в том случае, если вы хотите сэкономить и не нуждаетесь в больших объёмах памяти. В начальной конфигурации модель несёт на борту 6 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Цена стартует с 31 000 рублей. Со всеми предложениями можно ознакомиться на «Яндекс.Маркет».

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И ещё немного внимания уделим AliExpress. В магазине Hong Kong Goldway версия 8/256 ГБ стоит 459 долларов или около 34 000 рублей. Xiaomi Mi Store за 365 долларов предлагает POCO F2 Pro в модификации 6/128 ГБ (около 27 000 рублей). При этом ещё порядка 25 долларов (2000 рублей) позволяет сэкономить промокод IDEA2000. Но применить его можно только через мини-приложение AliExpress для VK. При заказе с китайской торговой площадки нужно также помнить о налоге на товары стоимостью от 150 евро (177 долларов / 13 000 рублей).

Напомним, что POCO F2 Pro получил чипсет Snapdragon 865 и накопитель UFS 3.1 вне зависимости от конфигурации. При этом тип оперативной памяти отличается: LPDDR5 при 8 ГБ и LPDDR4x при 6 ГБ. За питание отвечает встроенный аккумулятор на 4700 мА*ч, который имеет поддержку проводной подзарядки мощностью 30 Вт.

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Основная камера разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп может снимать видео в форматах 8K UHD, 4K UHD и Full HD с максимальной частотой 30 FPS, 60 FPS, 960 FPS соответственно. Она получила фазовую автофокусировку, широкоугольную оптику с углом захвата 123 градуса и осталась без оптической стабилизации изображения. Фронтальная обосновалась внутри корпуса. Если вы не делаете селфи и не пользуетесь технологией распознавания лиц, то её вы не увидите. Разрешение оптического модуля составляет 20 Мп.

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Xiaomi POCO F2 Pro оборудован активной матрицей на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Панель характеризуется разрешением FHD+, диагональю 6,67 дюйма и поддерживает HDR10+, а от повреждений её защищает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Оно же прикрывает смартфон и сзади. Рамка изготовлена из алюминия.

В завершение добавим, что доступный флагман китайской компании получил оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, поддержку мобильных сетей пятого поколения, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC и разъём для гарнитуры. Производитель уже начал рассылать на POCO F2 Pro стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10 и параллельно тестирует операционную систему Android 11.

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